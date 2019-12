Call of Duty: Modern Warfare'ın Yeni Crash Haritasından Oynanış Videosu

Call of Duty: Modern Warfare oyununun merakla beklenen Battle Pass sistemi, yayınlanan son güncellemeyle faaliyete geçti. Hazırlanan yeni içerikler de oyuncuların beğenisine sezon sezon sunulacak. Ocak ayında sona erecek olan ilk sezon kapsamında Ground War ve çok oyunculu modlar için yeni haritalar ve Reinforce adıyla yeni bir çok oyunculu mod eklenmişti. Ünlü oyun mecrası IGN, Youtube kanalı üzerinden Crash haritası için yedi buçuk dakikalık yeni bir oynanış videosu paylaştı.

Call of Duty serisinin her yeni oyununda, geriye dönük olarak oyuncuların favorileri olan haritaları görüyor olmamız artık alıştığımız bir durumdu. Call of Duty: Modern Warfare ile bu gelenek devam ediyor. Bahsi geçen Crash haritası, ilk olarak Call of Duty 4: Modern Warfare oyununda yer almıştı. Daha sonradan Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare Remastered ve Call of Duty: Mobile oyunlarına da eklenmişti. Yeni durak ise Call of Duty: Modern Warfare oldu.

Yeni bir grafik motoruna geçilmesinin sonucu olarak görsel anlamda da yenilenen Crash'in seriyi çok eskiden beri takip eden oyuncuların eski anılarının canlanmasına vesile olacağına şüphe yok. Yedi buçuk dakikalık videoda ayrıca yeni Holger 26 LMG silahının kullanımını da görebiliyoruz.

Keyifli seyirler!