Call of Duty: Modern Warfare'ın Yeni Haritalarının Listesi Sızdırıldı

Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirmişti. Ortalığı kasıp kavurmaya devam eden yeni oyun, yayıncı ve geliştiriciyi olduğu kadar oyuncuları da memun etmiş durumda ama çok-oyunculu modlar genelindeki harita çeşitliliğinin az olması bir parça üzmüyor da değil. Ancak ilerleyen zamanlarda harita yağmuru olacakmış gibi görünüyor. Otuzun üzerinde yeni haritanın Call of Duty: Modern Warfare oyununa gelmesi söz konusu.

Reddit kullanıcısı Senescallo, oyunun verilerini inceleme altına almış ve bu yolla, gelecekte yayınlanması büyük ölçüde ihtimal dahilinde olan haritaların listesine ulaşmış. Toplamda otuz sekiz kadar haritanın adı geçiyor. Bu haritaların arasında Call of Duty: Modern Warfare ile gelenlerin yanı sıra Call of Duty 4: Modern Warfare ve devam oyunlarında hayranların favorisi olmuş haritalar da göze çarpıyor.

Her ne kadar bu liste her şekilde değişmeye açık olsa da güncel haliyle şu şekilde;

Gunfight

Cage (mp_m_cage)

Cargo (mp_m_cargo)

Hook (mp_m_hook)

Exclusion Zone (mp_m_exclusion)

Shoot House (mp_m_speed)

6v6/10v10

Aniyah Tac (mp_aniyah_tac)

Crash (mp_crash2)

Dam (mp_dam)

Krovnik Farmland (mp_farms2)

Gulag (mp_gulag)

Hospital (mp_hospital)

Layover (mp_layover)

Lowline (mp_lowline)

Lumber (mp_lumber)

Malyshev (mp_malyshev)

Milbase (mp_millbase)

Oasis (mp_oasis)

Port (mp_port2)

Prison (mp_prison)

Rivne (mp_rivne)

Shipment (mp_shipment)

Shipmight (Gündüz) (mp_shipment_am)

Shipment (Gece) (mp_shipment_pm)

Slums (mp_slums)

Stadium (mp_stadium)

Sub Base (mp_subbase_lm)

Super (mp_super)

Urzikstan (mp_syrkistan)

Torez (mp_torez)

Transit (mp_transit)

TV Station (mp_tvstation)

Faridah (mp_faridah)

Rust (mp_rust)

Takedown (mp_takedown)

Borderline (mp_borderline)

Ground War

Smetna Farms (mp_farms2_gw)

Diğer

Gun Course (mp_t_gun_course)

Marksman Range (mp_t_sn_reflex)

Yukarıda da dediğimiz gibi bu liste şimdilik mevcut olan liste ama Activision ve Infinity Ward tarafından her daim değişikliğe gidilebilir. Eğer herhangi bir değişiklik yapılmadan oyuncuların beğenisine sunulursa, Call of Duty: Modern Warfare oyununun çok-oyunculu modu uzun vakitler oyuncuları başında tutacakmış gibi görünüyor.