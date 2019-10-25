Call of Duty: Modern Warfare İnceleme Puanları Yayınlanıyor

Duyurulduğu ilk günden bu yana sabırsızlıkla beklediğimiz Call of Duty: Modern Warfare artık bizlerle. Oyuncular arasında belki de en çok sevilen Modern Warfare alt serisine yıllardan sonra yapılan bu geri dönüş, gerek oyun mecralarını gerekse de oyuncuları memnun etmişe benziyor. Bunu Metacritic sitesi üzerinden yayınlanan inceleme puanlarından anlayabiliyoruz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan yeni oyun, Call of Duty 4: Modern Warfare oyununun tam anlamıyla olmasa da sil baştan alınmış halinde başta Captain Price olmak üzere bazı tanıdık isimler de geri dönüyorlar. Konu ise daha önceden yapılan açıklamalar ışığında dünya gündeminden esinlenilerek yazılmış. Küresel çapta devam eden büyük bir savaşı durdurmak için çalınan kimyasal silahları bulmak ve ele geçirmek birinci önceliğimiz olacak. Bu bağlamda da Captain Price ve SAS, CIA ve Urzikstani Kurtuluş Gücü ile güç birliği oluşturmak durumunda kalacak. Görevler ise bizi Avrupa topraklarından Orta Doğu bölgesine kadar götürecek.

Oyunun Metacritic sitesindeki PlayStation 4 ortalaması 86 / 100 (kullanıcılar tarafından verilen puanların ortalaması 7.7 / 10), PC platformunda kullanıcılar tarafından verilen puanların ortalaması 7.3 / 10 ve Xbox One platformunda kullanıcılar tarafından verilen puanların ortalaması ise 7.5 / 10 olarak görünüyor. Bu ortalamalar elbette ilerleyen zamanda değişecektir. Şimdiye kadar yayınlanan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Call of Duty: Modern Warfare İnceleme Puanları