Call of Duty: Modern Warfare'nin Battle Pass Sistemi Aralık'ta Faaliyete Geçecek

Call of Duty: Modern Warfare oyununun Sezon Bileti eklentisi yok ve Supply Drop ve Loot Boxes sistemi de kullanılmıyor. Haliyle PlayStation 4, PC ve Xbox One kullanıcıları Special Ops Survival modu hariç bütün içeriklere eş zamanlı olarak erişim sağlayabiliyorlar. Ekim ayı içerisinde de Battle Pass sisteminin duyurusu yapılmıştı. Battle Pass sisteminin ne zaman faaliyete geçeceği Activision tarafından duyuruldu.

Yayıncı Activision, analistlere ve yatırımcılara yönelik olarak düzenlediği finansal konferans sırasında Battle Pass sisteminin ilk sezonunun Aralık ayında faaliyete geçeceğini duyurdu. Şimdilik net bir tarih verilmiş değil.

Daha önceden Activision günlük sayfası üzerinden paylaşılmış olan detaylara göre, Battle Pass sisteminde Free Stream ve Premium Stream olmak üzere iki farklı içerik türü olacak. Free Stream, oynanışa etki edecek olan temel silahları ve oynayış stilinize göre bu silahlara takabileceğiniz parçaları kapsayacak ve her birini sadece oyunu oynayarak açabileceksiniz. Premium Stream ise gerçek para ile satın alabileceğiniz kozmetik odaklı içeriklerden oluşuyor. Bir diğer deyişle, oynanışa etki edecek eşyalar buraya dahil değil.

Öte yandan, COD Puanları da bu sisteme dahil edilecek ve Free Stream içerikleri gibi COD Puanları'nı da sadece oyunu oynayarak kazanabilmeniz mümkün olacak.