Call of Duty: Modern Warfare'nin Gunfight Modu Bugün Gösterilecek

Activision ve Infinity Ward serinin yeni oyunu Call of Duty: Modern Warfare üzerinde büyük bir özenle çalışıyorlar. Resmi duyurusundan bu yana ne çok ön planda ne de çok geri planda kalmanın tercih edildiği oyun için bir takım bilgiler paylaşılmıştı. Bu bilgilere bakarak klasik Team Deathmatch ve Spec-Ops modlarının oyunda bulunacağını öğrenmiştik. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan yeni açıklama ile Gunfight isimli yeni bir çoklu-oyuncu modunun duyurusu yapıldı.

Gunfight, Twitter üzerinden Infinity Ward tarafından yapılan açıklama ile ikiye iki oynanan yoğun tempolu bir mod olacak. Şimdilik fazla bir detay verilmiş değil ama bugün TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan canlı yayında modun oynanışını detaylı bir şekilde görebileceğiz. Infinity Ward stüdyosunda gerçekleştirilecek olan canlı yayına Twitch yayıncıları LEGIQN, syndicate, teepee ve CouRageJD katılımda bulunacaklar. Yayıncıların bayağı şanslı olduklarını söylemek gerek.

