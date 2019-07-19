Call of Duty: Modern Warfare'nin Gunfight Modundan 6 Dakikalık Video

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içinde ünlü Twitch yayıncıları CouRageJD, TeePee, Syndicate ve LEGIQN'ın katılımıyla bir Call of Duty: Modern Warfare canlı yayını gerçekleştirilmiş ve Gunfight modu gösterilmişti. Activision ve Infinity Ward, Gunfight canlı yayını sonrasında bu modla ilgili oynanış videosu yayınlandılar.

Gunfight serinin çoklu-oyuncu modlarından bir yenisi olacak. İki kişiden oluşan iki takımın karşı karşıya geldiği ve küçük bir haritada gerçekleştirilen yoğun tempolu savaşlar göreceğiz. Altı el alan tarafın kazandığı karşılaşmalar kırk saniye ile sınırlı olacak. Bu sürenin aşılması ve her iki taraftan birer oyuncunun hayatta kalması durumunda, ortaya çıkan bayrağı ilk ele geçiren veya bu aşamada karşı takımı bertaraf eden takım galip gelmiş sayılacak. Ne var ki her ikisi de mümkün olmazsa sağlık seviyesi karşılaştırması kazananı belirleyecek, aksi durumda beraberlik söz konusu olacak.

Hemen aşağıdan izleyebileceğiniz oynanış videosu yaklaşık altı dakika uzunluğunda. Kaydın PlayStation 4 Pro üzerinden alınmış olmasından dolayı tercihen 4K çözünürlükte izleyebilirsiniz. Eğer geçtiğimiz haftanın canlı yayını kaçırdıysanız üzülmeyin çünkü o canlı yayında ekranlara gelen bütün içerikler yeni yayınlanan videoda da aynen bulunuyor. Yani modun oynanış sistemini tam olarak görebileceksiniz. Sadece oynayanın kamera görüntüsünü göremiyor ve yorumlarını duyamıyoruz, ki bunlar da bir eksik sayılmaz.

Keyifli seyirler dileriz!

Son olarak, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü TSİ 20:00 sıralarında Activision ve Infinity Ward tarafından yeni bir canlı yayının gerçekleştirileceğini hatırlatalım. Call of Duty Twitch kanalı üzerinden izleyebileceğiniz bu canlı yayın sırasında çoklu-oyuncu modları için detaylı oynanış gösterimleri gerçekleştirilecek. Ayrıca hikayenin çevrimiçi sistem üzerinden nasıl ilerleyeceği ve gelişim sisteminin nasıl işlediğiyle ilgili detaylı bilgiler paylaşılacak.