Call of Duty: Modern Warfare'nin İkinci Sezon Detayları Sızdı

Önümüzdeki Salı günü ikinci Call of Duty: Modern Warfare sezonu başlayacak ve yepyeni içerikler oyuncular ile buluşturulacak. Ancak bunun öncesinde enteresan bir sürpriz yaşandı. Yeni Call of Duty: Modern Warfare sezonu için planlanan içerikler bir anda ortaya dökülüverdi.

Bahsi geçen hadise, resmi Call of Duty sitesinde yaşandı. Her ne kadar kısa sürede kaldırılmış olsa da eli hızlı kullanıcılardan kaçmayı başaramadı. Sızan detaylara bakılırsa, GRAU 5.56 ve Striker 45 silahları oyuna eklenecek iki yeni silah olacak. Bu silahların yanı sıra Western silah görünümü dahil yeni ayrıntılı silah planları da açabileceksiniz.

Daha önceden Call of Duty Twitter hesabından paylaşıldığı üzere Ghost, ikinci sezon ile yıllar sonra yeniden karşımıza çıkacak. Battle Pass satın alarak doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz. Ghost karakterine ek olarak, aşamaları geçerek açabileceğiniz farklı yeni birim görünümleri de olacak.

Yeni Battle Pass satın almak için 1000 COD Puanı gerekecek. Yüz aşamanın tamamını geçtiğinizde ise 1300 COD Puanı kazancınız olacak. Eğer zamandan tasarruf etmek isterseniz, 2400 COD Puanı harcayarak yirmi aşama atlayabileceğiniz Battle Pass paketi alabilirsiniz.

Son olarak, ikinci Battle Pass sezonunu tamamlarken açabileceğiniz seksenden fazla yeni eşya sizi bekleyecek. Bunların büyük bir kısmı kozmetik eşya olacak. Ayrıca Rust haritası da yeni sezon ile geri dönecek ki bunun ipucu da yine önceden bizlere verilmişti.

Muhtemelen sızan bu içeriklerin dışında yenileri de olacaktır ama bunun için resmi duyurunun yapılmasını beklemek gerek. Yeni sezonun başlaması yakın olduğu için resmi duyurunun yapılması da fazla zaman almayacaktır.