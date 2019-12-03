Call of Duty: Modern Warfare'nin İlk Sezon İçeriklerinin Fragmanı Yayında

Yeni Call of Duty: Modern Warfare içeriklerinin ilk sezonu bugün yayınlanacak. Bunun öncesinde Activision ve Infinity Ward etkileyici bir tanıtım fragmanı yayınladılar.

Geçtiğimiz hafta içerisinde bir bilgilendirme yapan Activision ve Infinitiy Ward, ilk sezon ile Call of Duty: Modern Warfare oyununa yeni haritaların, yeni modların, yeni silahların ve çok daha fazlasının ekleneceğinin haberini vermişti.

Yayınlanacak olan yeni güncelleme ile başlayacak olan yeni sezonda, çok-oyunculu modlar için Crash, Shipment ve Vacant adıyla üç yeni harita, Ground Ward için Port adıyla bir yeni ve Gunfight için de Cargo ve Atrium iki yeni harita eklenecek. Gunfight için bu sezonda daha fazla haritanın yayınlanacağı özellikle belirtildi.

Yeni haritaların dışında Reinforce, Gunfight varyasyonu olan Gunfight: OSP ve Infected adı altında üç yeni çok-oyunculu mod, Special Ops için Bomb Squad, Grounded, Pitch Black, Just Reward ve daha fazla yeni deneyim ve son olarak iki yeni silah eklenecek: RAM-7 ve Holger-26.

Şunu tekrar belirtmeden geçmeyelim ki bu içerikler PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanacak. Ne var ki, sezonluk oldukları için tamamının aynı gün içerisinde oyuncuların beğenisine sunulamayacağının altını çizelim. Zamana yayılarak Call of Duty: Modern Warfare oyunundaki yerlerini alacaklar.