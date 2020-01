Call of Duty: Modern Warfare'nin İlk Sezonu İki Hafta Geç Bitecek

Activision ve Infinity Ward, geçtiğimiz sene içerisinde yaptıkları açıklama ile Call of Duty: Modern Warfare için sezonluk içeriklerin yayınlanacağını duyurmuşlardı. İlk sezon ise 3 Aralık 2019 tarihinde başlamıştı. Sezon kapsamında yeni haritalar, yeni silahlar, yeni oyun modları, halihazırdaki oyun modları için varyasyonlar ve çok daha fazlası oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Daha önceden yapılan duyuru ile ilk sezonun 28 Ocak 2020 tarihinde sona ermesi bekleniyordu ama sürpriz bir şekilde uzatıldı.

Sosyal medya ve internet sayfası üzerinden yeni bir duyuru yapan Infinity Ward, ilk Call of Duty: Modern Warfare sezonunun 11 Şubat 2020 tarihinde sona ereceğini söyledi. Bu da haliyle ikinci sezonun daha ileri bir tarihte başlayacağı anlamına geliyor. Ne var ki şimdilik sıradaki sezonun ne zaman başlayacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

We're extending Season One! Click the link to get all the details! #ModernWarfare https://t.co/3Hm5Ke30gq