Call of Duty: Modern Warfare'nin v1.07 Güncellemesi Yayınlandı

Call of Duty: Modern Warfare için hazırlanan yeni güncelleme, dün yapılan duyuru sonrasında yayınlandı. Oyunu v1.07 versiyonuna yükselten güncellemeyi PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında indirebilirsiniz.

8.5 GB civarı bir boyutu olan güncellemeyle çok-oyunculu modlar için Shoot House ve Ground War modu için Krovnik Farmland haritaları gelirken Hardpoint modu da rotasyona ekleniyor. Shoot House haritasının Team Deathmatch, Domination, Kill Confirmed ve Headquarters rotasyonuna eklendiğini de belirtelim.

Infinity Ward tarafından paylaşılan güncelleme notlarına bakacak olursak, Headquarters modunda oyuncuların Tac Insert kullanmaları ve takım arkadaşlarının noktayı ele geçirmeleri durumunda yeniden doğmaları, Ghost veya susturucu kuşandıkları halde oyuncuların UAV tarafından görülmesi, Infiltrator meydan okumalarının ve Cyber Attack veya SnD modlarında bombaların kurulmasının ve etkisiz hale getirilmesinin düzgün bir şekilde takip edilememesi, Cyber Attack modunda birincil silahların kaybolması ve diriltildikten sonra karakter modellerinin görünmemesi, Ground War modunda doğma noktası seçilememesi ve Tac Insert'ün oyuncuların düşman bölgesinde doğmalarına neden olması dahil birçok hata gideriliyor.

Bunların haricinde sağlığınız tam iken düşman mayınlarını silahla imha etmek artık ölümcül olmaması, rakip takım tarafından çağırıldıklarında düşmanların artık konuşulanları duyamayacak olması, bir yere monte edilmiş silah kullanırkenki geri tepme oranının artırılması, uzak mesafedeki ayak sesleriyle ilgili düzenleme gibi yenilikler de mevcut.

Son olarak, 725 tüfeği, M4A1 dahil taarruz tüfekleri, makineli tüfekler, MG34 ve M91 hafif makineli tüfekleri, PKM ve tabancalar için bir takım denge ayarlamaları da gerçekleştiriliyorken, çömelme ve yüzükoyun yatma durumlarında da geri tepme olmayacak.