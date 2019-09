Call of Duty: Modern Warfare Oyunundaki Modlar Sızdırıldı

Bu ay içerisinde Call of Duty: Modern Warfare için açık beta testi gerçekleştirilmişti. İki safhada gerçekleşen açık beta testinin ilk safhasına sadece PlayStation 4 kullanıcıları katılabilmişken, son safha ise PlayStation 4, PC ve Xbox One kullanıcılarını bir araya getirmişti. Söz konusu PC platformu olunca, bir takım sızıntıların yaşanabilmesi de takdir edersiniz ki kuvvetle muhtemeldir. Gelenek yine değişmedi. Call of Duty: Modern Warfare oyununun çok-oyunculu modları sızdırıldı.

Söz konusu sızıntı, Reddit sayfası üzerinde yaşandı. Impalla isimli Reddit kullanıcısı, katılımda bulunduğu açık beta testi sonrasında kurulum dosyasını inceleme altına almış. Aşağıdan bakabileceğiniz çok-oyunculu mod listesi bir hayli uzun ve otuz dört kadar madde bulunuyor.

Kullanıcının paylaştığı listede One in the Chamber, Gun Game, Demolition ve Kill Confirmed gibi açık beta testinde bulunan modlar da yer alıyor. Bir diğer nokta ise listedeki modlardan bazılarının yanında parantez içinde H harfi bulunuyor olması. H harfi Hardcore anlamına geliyor ve yanında (H) bulunan modların Hardcore olarak da oynanabildiğine işaret ediyor.

Açıkçası listedeki modların çıkış gününde Call of Duty: Modern Warfare oyununda bulunup bulunmayacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen yayınlanacak olan indirilebilir içerikler ile geleceğini düşünüyoruz. Tabii ki esas bilgi için Activision ve Infinity Ward tarafından yapılacak olan açıklamayı beklemek en doğrusu olacak.

Liste şu şekilde: