Call of Duty: Modern Warfare Sezon 2 Başlıyor! İşte Season 2 Trailer

Activision’ın popüler FPS oyunu Call of Duty: Modern Warfare’da 2. Sezon başlıyor. Yeni haritalar, yeni silahlar, yeni Battle Pass ve daha fazlasını getirecek Season 2’nin tanıtım videosu paylaşıldı.

Call of Duty: Modern Warfare, her yıl Amerika’da ve diğer ülkelerde en çok oynanan oyun oluyor. Mobil sürümü (Call of Duty: Mobile) de oldukça başarılı olan birinci şahıs nişancı oyununun ikinci sezonu 11 Şubat’ta başlayacak. Oyunun yapımcısı tarafından paylaşılmasa da 2. sezon ile gelecek yenilikleri hızlıca gösteren bir trailer paylaşıldı.

Call of Duty News kanalının paylaştığı Modern Warfare Season 2 videosunda dört yeni harita (Rust, Atlas, Superstore, Bazaar ve Zhokov Boneyard) gösteriliyor. Baazar haritası yeni Gunfight haritası, Zhokov Boneyard da yeni Ground War haritası. Sezon 2’de yeni haritaların yanı sıra yeni Battle Pass ile birlikte yeni silahlar bulunacak.

Call of Duty: Modern Warfare Sezon 2 Haritaları

The Modern Warfare Season 2 Trailer has leaked via an account on Xbox One https://t.co/2CKDLGAQ8J pic.twitter.com/LO7cymml2x — Call of Duty News (@charlieINTEL) February 10, 2020

Call of Duty: Modern Warfare Sezon 2, PC, PS4 ve Xbox platformlarında 11 Şubat’ta başlayacak.