Call of Duty Modern Warfare 3 Ücretsiz Deneme Sürümü, Şubat 2024'te Geliyor!

Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3 için yeni bir ücretsiz deneme kampanyası başlatacağını duyurdu. Çok oyunculu versiyonda başlayan 2. Sezon'a ilgiyi artırmak isteyen Activision, Call of Duty: Modern Warfare 3'ü hafta sonu boyunca ücretsiz yapacak.

Call of Duty: Modern Warfare 3 bu hafta sonu ücretsiz Ücretsiz deneme, 8 Şubat'tan 12 Şubat'a kadar sürecek ve oyuncuların hem çok oyunculu hem de Zombies modlarını denemesine izin verecek. Çok oyunculu modda; Takım Ölüm Maçı, Zor Nokta ve Hakimiyet gibi popüler modlar test edilebilecek.

Oyuncular, Stash House dahil olmak üzere hafta sonu boyunca sekiz haritada oynama imkanına sahip olacaklar. Deneme sürümü ayrıca size kooperatif Zombies moduna tam erişim sağlayacak. Böylece arkadaşlarınızla Zombie modunda eğlenebilirsiniz.

Ücretsiz deneme süresi, 2. Sezon ile denk geliyor. Activision, bu hafta itibarıyla 2. Sezonu kullanıma sundu. Ancak, oyunculardan beklediği ilgiyi alamadı. 8-12 Şubat tarihleri arasında ücretsiz çok oyunculu mod ile yeni bir etki yaratmayı hedefliyor.