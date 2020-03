Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone Güncellemeleri Ertelendi

Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone için bugün yeni bir güncellemenin yayınlanması planlanıyordu. Ancak Infinity Ward tarafından yapılan son dakika Twitter paylaşımı ile bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak olan güncelleme, ileri bir tarihe atıldı.

İlk yapılan duyuruya göre hazırlık aşamasında olan yeni Call of Duty: Modern Warfare ve Call of Duty: Warzone güncellemesi, bugün TSİ 09:00 sıralarında yayınlanacaktı. Call of Duty: Modern Warfare için yeni Khandor Hideout haritası eklenecekti. Orta büyüklükteki Syrkistan bölgesi, altıya altı manga çatışmaları için tasarlanmış ve çok çeşitli silah kullanabilmeye de olanak tanıyor. Öyle ki keskin nişancılar için ideal noktaların bulunmasının yanı sıra, bu harita makineli tüfek ve av tüfeği kullanmak isteyen oyunculara da hitap ediyor.

Khandor Hideout dışında, yeni modlar, yeni bir indirilebilir içerik karakteri de Call of Duty: Modern Warfare oyununa dahil olacaktı. Call of Duty: Warzone tarafında da seçebileceğiniz Talon isimli bu yeni karakter, yanında Indiana isimli bir köpek ve iki Legendary ayrıntılı planla (blueprint) birlikte Battle Pass sisteminde iki aşama atlamanıza da olanak tanıyacak. Call of Duty: Warzone için ise 725, MK2 Carbine, .50 GS ve EBR-14 olmak üzere dört yeni silah söz konusuydu.

Şu an için ertelenme sebebi bilinmiyor ama yakın bir zamanda, güncellemenin yayınlanacağı yeni tarih ve merak edilen tüm detayların paylaşılacağının sözü verildi.

Tonight’s scheduled title update is being delayed and is set to release in the coming days. This update includes our new Operator, Talon, new free modes, and our next free multiplayer map, Khandor Hideout. Please stay tuned for more details and updates on release timing!