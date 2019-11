Call of Duty: Modern Warfare'ye Yeni Haritalar ve Hardpoint Modu Geliyor

Sizlerle yakın bir zaman önce paylaştığımız haberimizde, Reddit kullanıcısı Senescallo tarafından sızdırılmış olan otuz sekiz kadar Call of Duty: Modern Warfare haritasından bahsetmiştik. Gunfight ve Ground War modlarında ve 6v6 veya 10v10 karşılaşmalarda kullanılacağını tahmin ettiğimiz bu haritaların listesi sanki dolaylı yoldan birer birer onaylanacakmış gibi görünüyor.

Activision ve Infinity Ward, Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptılar. Bu paylaşıma göre bugün Call of Duty: Modern Warfare için yeni bir güncelleme yayınlanacak. Şimdilik güncellemenin tüm detayları paylaşılmış değil ama bir yeni oyun modu ve iki yeni harita PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında eş zamanlı olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Bahsi geçen yeni mod Hardpoint olacak. Bu mod daha önceden Call of Duty: Black Ops II, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops III ve Call of Duty: Infinite Warfare oyunlarında karşımıza çıktıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare Remastered oyununa da sonradan eklenmişti. Diğer yandan, yeni haritalar ise Shoot House ve Krovnik Farmland olacak. Shoot House haritası çok-oyunculu modlar genelinde seçilebilecekken, Krovnik Farmland ise Ground War modu için geliyor.

Free Maps and Hardpoint coming to #ModernWarfare.



✅ New Multiplayer Map - Shoot House

✅ New Ground War Map - Krovnik Farmland

✅ Hardpoint



Free for all players, available Friday 11/8. pic.twitter.com/cxhz3Svr4S — Call of Duty (@CallofDuty) 7 Kasım 2019

Son olarak, güncelleme ile bir takım iyileştirmelerin, denge ayarlamalarının ve hata çözümlemelerinin de gerçekleştirileceği söyleniyor.