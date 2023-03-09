Call of Duty Oyunları Nintendo Switch'te Nasıl Çalışacak? Microsoft Açıkladı!

Microsoft, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu'na (CMA) sunduğu bir dosyada Call of Duty oyunlarını Nintendo Switch'te nasıl çalıştırabileceğini düşündüğüne dair bazı ayrıntıları paylaştı.

Geçtiğimiz ay Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alma teklifinin gerçekleşmesi hâlinde Call of Duty oyunlarını Nintendo oyuncularına Xbox'ta olduğu gibi "tam özellik ve içerik eşitliği" ile sunmak için 10 yıllık bağlayıcı bir anlaşma imzaladı. CMA başvurusunda Microsoft, Call of Duty oyunlarını Switch'e getirmenin mümkün olduğunu savunmak için iki ana noktaya değiniyor:

Microsoft, Warzone'un arkasındaki motorun, Switch'in 2017'deki lansmanından önce 2015'te piyasaya sürülen Xbox One ve PC GPU'ları da dâhil olmak üzere "çok çeşitli donanım cihazlarında çalışacak şekilde optimize edildiğini" söylüyor.

Microsoft ayrıca Activision'ın "mevcut donanım özelliklerine göre oyun performansını optimize etme konusunda uzun bir geçmişi" olduğunu ve Apex Legends, Doom Eternal ve Fortnite gibi grafiksel olarak yoğun oyunların Switch'te çalışmasını sağlayan tekniklerin Call of Duty için kullanılabileceğinden "emin" olduğunu söylüyor.

Switch'te Call of Duty Oyunlarının Grafik Kalitesi Nasıl Olacak?

Fortnite'ı Switch'te oynadıysanız, muhtemelen yeni konsollarda ve PC donanımında olduğundan çok daha kötü göründüğünü biliyorsunuzdur ancak genel olarak oldukça iyi bir deneyim sağlıyor. Call of Duty oyunlarının da konsol ve PC'deki kadar iyi görünmeseler de oynanabileceği aşikâr gibi görünüyor.

Sony, yakın zamanda Microsoft'un PlayStation için Call of Duty'yi sabote edeceğine dair endişelerini dile getirerek bu satın almaya bariz bir şekilde karşı çıkmıştı. Microsoft ayrıca Sony'ye Call of Duty için 10 yıllık bir anlaşma teklif etti ancak Sony bu anlaşmayı imzalamadı.