'Call of Duty' Oyuncusuna 20 Yıl Hapis!

Tyler Barriss isimli bir genç, 2017 yılında Call of Duty: WWII oynarken başka bir oyuncuyla restleşti ve sahte bir ihbarda bulundu. Sahte ihbar sonucu SWAT ekiplerinin düzenlediği operasyon Andrew Finch adlı masum bir gencin ölümüne neden oldu.

2017 yılında meydana gelen olayda Barriss, Call of Duty: WWII oynadığı sırada Shane Gaskill isimli bir başka oyuncuyla bir tartışma yaşamıştı. Yaşanan bu tartışma sonrasında Barriss, kendisine verilen adrese SWAT ekiplerini göndermek için polise sahte bir ihbarda bulunmuştu. Verilen adres Andrew Finch isimli bir gence aitti ve bu genç, SWAT operasyonu sırasında hayatını kaybetmişti.

Finch’in ölümünden sorumlu tutulan ve ekipler tarafından göz altına alınan Barriss’in yargılanmasına iki yıldır devam ediliyordu. Sonunda dava sonuçlandı ve Barriss’in alacağı ceza belli oldu. Bölge mahkemesi, Barriss'i 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Barriss’in bu derece büyük bir ceza almasının sebebinin, daha önce de birçok kez sahte ihbarlar yapmış olması ve son sahte ihbarın ölümle sonuçlanması olduğu belirtiliyor.

Barriss’in yanı sıra operasyon sırasında Finch’i vuran polisin de suçlu olabileceği tartışılıyordu. Ancak polis suçlu bulunmadı ve hakkında herhangi bir soruşturma açılmadı. Finch’in ailesi ise bu kararı doğru bulmadı ve polisin de yargılanması için hukuk mücadelesini sürdürüyor.