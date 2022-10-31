Microsoft Söz Verdi: Call of Duty Oyunları Exclusive Olmayacak

Geride bıraktığımız yılın oyun camiası açısından belki de en büyük gelişmesi Microsoft tarafında yaşanmıştı. Activision-Blizzard'ı 68.7 milyar dolarlık anlaşma karşılığında satın alan firma, başta Sony olmak üzere diğer oyun sektörü devlerini korkutmuştu.

Sony, satın alımın ardından Microsoft'u tekel oluşturmakla suçladı. Sony'nin iddialarına göre satın alım tamamlandıktan sonra Activision-Blizzard'ın en önemli markalarından olan Call of Duty serisinden oyunlar asla PlayStation'a çıkarılmayacaktı. Microsoft ise böyle bir şey yaşanmayacağına dair söz verdi.

Microsoft: PlayStation Var Olduğu Sürece Call of Duty Oyunları Yayınlayacak

Sony'nin endişelerinin ardından birçok ülkede tekelleşme davalarıyla karşı karşıya kalan Microsoft hala satın alımı resmi olarak tamamlayamadı. Firmanın dağıldığı birkaç ülkede Microsoft'un bu satın alım sonrasında tekelleşme oluşturup oluşturmayacağı tartışılıyor.

Microsoft ise bu iddialara karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu hafta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Xbox CEO'su Phil Spencer, "PlayStation var olduğu sürece Call of Duty oyunlarını orada da yayınlayacağız Aynı Minecraft gibi. Onu da satın aldık ama hala tüm platformlarda yayınlanıyor." dedi.