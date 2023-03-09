Call of Duty Oyunları Steam'e Eklendi: Oyunlarda %50'ye Varan İndirimler Var

Battle.net üzerindeki inadından vazgeçen Activision-Blizzard, sonunda COD oyunlarını Steam'e eklemeye başladı. İşte detaylar!

Call of Duty Oyunları Steam'e Eklendi: Oyunlarda %50'ye Varan İndirimler Var
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Call of Duty: Modern Warfare II sonrasında diğer COD oyunları da yavaş yavaş Steam kütüphanesinde yerini almaya başladı. Activision-Blizzard, oyunların kütüphaneye eklenmesiyle birlikte üç oyunda %50'ye varan indirimler yaptı.

2017 yılında şirket politikaları gereği oyun satışını Battle.net adı altında kendi mağazasında yapmaya başlayan Activision-Blizzard, inadından COD: Modern Warfare II ile birlikte vazgeçmişti. Yeni eklenen oyunlarla birlikte artık son çıkan Call of Duty oyunları Steam üzerinden satın alınabilecek.

Call of Duty Oyunları Steam'e Eklendi: Oyunlarda %50'ye Varan İndirimler Var

Call of Duty Oyunlarında %50'ye Varan İndirimler

Steam'e geri dönen oyunlar ise şu şekilde:

  • Call of Duty: Modern Warfare
  • Call of Duty: Black Ops Cold War
  • Call of Duty: Vanguard

COD serisinin yeniden Steam'e dönmesi şerefine başlatılan indirim kampanyasında üç oyun için de %50 indirim uygulandı. Buna göre fiyatı normalde 999 TL olarak belirlenen oyunlar, 23 Mart 2023 tarihine kadar 499.5 TL karşılığında satın alınabilecek. 

Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları
OYUN

Geçmişten Günümüze Call of Duty Serisi Oyunları

Oyun dünyasının en köklü ve ikonik serilerinden birisi olan Call of Duty serisi, pek çok oyuncunun hatıralarında iz bırakmış bir oyundur.

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