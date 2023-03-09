Call of Duty Oyunları Steam'e Eklendi: Oyunlarda %50'ye Varan İndirimler Var

Call of Duty: Modern Warfare II sonrasında diğer COD oyunları da yavaş yavaş Steam kütüphanesinde yerini almaya başladı. Activision-Blizzard, oyunların kütüphaneye eklenmesiyle birlikte üç oyunda %50'ye varan indirimler yaptı.

2017 yılında şirket politikaları gereği oyun satışını Battle.net adı altında kendi mağazasında yapmaya başlayan Activision-Blizzard, inadından COD: Modern Warfare II ile birlikte vazgeçmişti. Yeni eklenen oyunlarla birlikte artık son çıkan Call of Duty oyunları Steam üzerinden satın alınabilecek.

Call of Duty Oyunlarında %50'ye Varan İndirimler

Steam'e geri dönen oyunlar ise şu şekilde:

Call of Duty: Modern Warfare

Call of Duty: Black Ops Cold War

Call of Duty: Vanguard

COD serisinin yeniden Steam'e dönmesi şerefine başlatılan indirim kampanyasında üç oyun için de %50 indirim uygulandı. Buna göre fiyatı normalde 999 TL olarak belirlenen oyunlar, 23 Mart 2023 tarihine kadar 499.5 TL karşılığında satın alınabilecek.