Microsoft ve Sony Anlaştı: Call of Duty PlayStation'da Kalıyor

Microsoft, Activision kararının lehine sonuçlanmasından sonra yeni anlaşmalar yapmak için kolları sıvadı. İlk olarak Sony'nin kapısını çalan Microsoft Call of Duty serisini PlayStation konsollarında tutmak için milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Microsoft Dava Sonrasında Çalışmalara Hız Verdi

Atmış olduğu bir twette anlaşmayı duyuran Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer “Microsoft ve PlayStation'ın Activision Blizzard'ın satın alınmasının ardından Call of Duty'yi PlayStation'da tutmak için bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel olarak oyuncuların en sevdikleri oyunları oynamak için daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir geleceği dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games. — Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023

Bugün yapılan açıklamanın, Microsoft'un cuma günü kazandığı Activison davasından sonra gelmesi dikkat çekiciydi. Karar sonrasında daha güçlü adımlar atan Microsoft, anlaşmalarına devam edecek gibi duruyor.

Spencer’ın tweete yanıt veren Microsoft Başkanı Brad Smith yaptığı açıklamada "Bu satın alımın birinci gününden itibaren, düzenleyicilerin platform ve oyun geliştiricilerin ve tüketicilerin endişelerini gidermeye kararlıyız.” dedi.

Yapılan anlaşma hakkında her iki şirketten de herhangi bir detay paylaşılmadı fakat medyaya yansıyan haberlerde anlaşmanın 10 yıllık olduğu söyleniyor.