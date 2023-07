Microsoft ve Sony Anlaştı: Call of Duty PlayStation'da Kalıyor

Microsoft, Activision kararının lehine sonuçlanmasından sonra yeni anlaşmalar yapmak için kolları sıvadı. İlk olarak Sony'nin kapısını çalan Microsoft Call of Duty serisini PlayStation konsollarında tutmak için milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Atmış olduğu bir twette anlaşmayı duyuran Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer “Microsoft ve PlayStation'ın Activision Blizzard'ın satın alınmasının ardından Call of Duty'yi PlayStation'da tutmak için bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Küresel olarak oyuncuların en sevdikleri oyunları oynamak için daha fazla seçeneğe sahip olduğu bir geleceği dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.