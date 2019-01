Call of Duty, Son On Yılın En Çok Satan Konsol Oyunu Serisi Oldu

Call of Duty serisi, oyun dünyasında her daim adı geçen bir seridir. Ne derece etkin bir seri olduğu ise kısa bir süre önce NPD Group tarafından yapılan açıklamayla net bir şekilde bir kez daha gözler önüne serildi. Call of Duty serisi, Birleşik Devletler üzerinde, son on yılda en çok satan konsol oyunu serisi oldu.

Son dönemde çıkan birinci kişi bakış açısından oynanan aksiyon oyunlarında, Call of Duty serisinin üstünlüğü aşikâr. İlk oyunu 2003 yılında çıkmış olan seri, bu zamana kadar neredeyse her platformda karşımıza çıkmıştı. Bizi farklı dönemlerde geçen senaryolarıyla, dünyanın dört bir yanına götürmüş ve birbirinden tehlikeli görevlere sürüklemişlerdi. Her ne kadar Call of Duty serisi kısa sürede popüler hale gelmiş olsa da, esas patlama Call of Duty: Black Ops alt serisinden önce satışa sunulmuş olan Call of Duty: Modern Warfare 2 ile olmuştu. Bu oyun aynı zamanda da, üst üste on yıl boyunca en çok satan konsol oyunu olmaya giden yolun ilk adımı olmuştu. Call of Duty: Modern Warfare 2 için doğrudan bir devam oyunu Call of Duty: Modern Warfare 3 sonrasında çıkmış olan her Call of Duty oyunu, seriyi yakın gelecek ile uzak gelecek arasında götürüp getirmişti. 2016 yılının Call of Duty: Infinite Warfare oyunu, yoğun eleştirilere maruz kalmış olsa da başarının devamını sağlayabilmişti. Sondan bir önceki oyun, Call of Duty: WWII ile adından anlaşılacağı üzere İkinci Dünya Savaşı dönemine dönmüşken, Call of Duty: Black Ops 4 ile yeniden yakın geleceğe geçiş yapmıştık. Satış başarısı açısından oldukça iyi bir performans gösteren Call of Duty: Black Ops 4, on yıllık zincire bir halka daha ekleyeceğine artık kesin gözüyle bakabiliriz. Bilhassa da son dönemde epeyce popüler olan Battle Royale modu olan Blackout, bu yolda güçlü bir avantaj olacak.

Açıklama ile ilgili günlük sayfasından bir paylaşım yapan Activision, seri ile ilgili "Her sene Call of Duty beraberinde unutulmaz anlar, eğlenceli yeni münasebetler ve arkadaşlarınızla buluşabileceğiniz bir mekan getirdi." yorumunda bulundu ve devam etti. "Geride kalan 10 yıl boyunca topluluğun bir araya gelerek, gerçekten inanılmaz anlar sergilemesiyle onore edilmiştik. İnsanı hayrete düşüre beceriler, çılgınca klipler veya birkaç eğlenceli deneyimler fark etmeksizin en tutkulu topluluğa hizmet etmekten onur duyuyoruz."