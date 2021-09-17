Call of Duty: Vanguard Açık Betayı Kaçırmayın: Herkes Katılabilecek!

Call of Duty: Vanguard açık beta sürecinin üçüncü etabına tüm oyuncular katılabilecek. Peki, CoD: Vanguard açık betası ne zaman, nasıl indirilir, sistem gereksinimleri neler? Konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Call of Duty: Vanguard Açık Beta Ne Zaman, Nasıl İndirilir?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Call of Duty serisinin yeni oyunu için açık beta süreçleri için üç etap belirlenmişti. PlayStation 4 ve PlayStation 5'e özel olan İlk etap 10-13 Eylül 2021 tarihleri arasında yapıldı.

Açık betanın ikinci etabı 16 Eylül tarihinde başladı ve bugün sona erecek. Bu tarihler arasında oyunu ön sipariş veren PC, Xbox One ve Xbox Series kullanıcıları erişim sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra tüm PS4 ve PS5 kullanıcıları da katılabiliyor.

Açık beta sürecinin ilk iki etabı oyunu ön sipariş veren oyuncuları içeriyordu. 18-20 Eylül 2021 tarihleri arasında yani bu hafta sonu düzenlenecek olan üçüncü etaba tüm oyuncular katılabilecek. Böylece oyunu ön sipariş vermeyen oyuncular da Call of Duty: Vanguard açık betayı deneyimleme fırsatı elde edecek.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen CoD: Vanguard'ı açık beta kapsamında ücretsiz olarak indirmek için hesabına ihtiyacınız olacak. Peki oyunun betasını sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi bilgisayarın hangi bileşenlere sahip olması gerekiyor?

Call of Duty: Vanguard Minimum Sistem Gereksinimleri (Beta)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (1909 veya üzeri)

İşlemci: Intel Core i5-2500k / AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 960 2GB / GTX 1050Ti 4GB / AMD Radeon R9 380

Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan (HDD)

Call of Duty: Vanguard Önerilen Sistem Gereksinimleri (Beta)

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit

İşlemci: Intel Core i7-4770k / AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 8GB / GTX 1660 6GB / AMD Radeon RX Vega 56

Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan (HDD)

Call of Duty: Vanguard Ne Zaman Çıkacak?

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen CoD: Vanguard, 5 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.