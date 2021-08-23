Call of Duty: Vanguard Alfa ve Beta Testi Tarihleri Duyuruldu

Call of Duty: Vanguard alfa ve beta testi tarihleri, Sledgehammer Games tarafından yapılan duyuru ile ortaya çıktı. Eğer serinin yeni oyununu sabırsızlıkla bekliyorsanız, çıkışından önce deneme fırsatınız olacak. Tüm detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz hafta duyurulan serinin yeni oyununun çok oyunculu tarafında henüz bütün detaylar verilmemiş olsa da, ana senaryo modunda olduğu gibi Kuzey Afrika, Avrupa bölgesinin Doğu Cephesi ve Batı Cephesi ve Pasifik bölgesine gideceğiz. Oyunun çıkış gününde seçilebilir yirmi harita olacak. Bunlardan on altısı altıya altı, geri kalan dört tanesi ise Champion Hill moduna özel olacaklar. Serinin emektarları için bile her daim yeni kalmaya devam edecek olan Vanguard’da, ayrıca Caliber sistemi ile etkileşimli çevre sunulacak ve oyuncular rafları, duvarları, bordaları ve pencereleri kırabilecek olup bir zamanlar güvenli olan yerleri tehlikeli ve oyunu dinamik hale getirebilecekler.

Activision ve Sledgehammer Games aynı zamanda çatışma anlamında tempo seçimi yapabileceğimizi söylüyorlar. Öyle ki Blitz, Standart ve Tactical olmak üzere üç seçeneğin sunulacağı ve her birinin katılımcı sayısının arttırılması veya düşürülmesi ile farklı oynanış sunacağını öğrenmiştik.

Call of Duty: Vanguard Alfa ve Beta Testi Tarihleri Ne Zaman?

Önceki Call of Duty oyunlarında olduğu gibi Call of Duty: Vanguard için de açık beta testi öncesinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarını kapsayacak bir alfa testi gerçekleştirilecek. Bugün TSİ 13:00'de ön-yükleme işlemine başlayabileceğiniz test, 27 - 29 Ağustos 2021 arasında aktif olacak.

Katılımda bulunan oyuncular, oyunun yeni Champion Hill modunu deneme fırsatı bulacaklar. Bu mod, turnuva stilinde bir oynanış sunacak. Battle Royale ile Gunfight karışımı olacak bu mod, teke tek veya dört haritayı kapsayacak şekilde ikiye iki ve üçe üç savaşlara sahne olacak. Ayakta kalan son takım ise kazanmış sayılacak.

Sledgehammer Games, yaptığı bir diğer açıklama ile Call of Duty: Vanguard oyununun çok oyunculu modlarıyla ilgili detayların 7 Eylül 2021 tarihinde paylaşılacağını da duyururken açık beta testi tarihlerini de açıklığa kavuşturdu.

Verilen bilgilere göre yine iki haftadan oluşacak açık beta testinin ilk haftası 10 - 13 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarına özel olup oyunu ön-sipariş ile satın alanlara Erken Erişim fırsatı olarak sunulacak.

İkinci hafta ise 16 - 17 Eylül 2021 arasında başlayacak. Sadece ön-sipariş ile satın alan PC (Battle.net), Xbox One ve Xbox Series kullanıcıları erken erişim sağlayabilecek iken, bütün PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları da katılımda bulunabilecekler. 18 - 20 Eylül 2021 tarihleri arasında ise dileyen herkes Call of Duty: Vanduard açık beta testine katılabilecekler.

Call of Duty: Vanguard Konusu

Oyununda uzman bir askeri birliğin rolünde olacağız. Berlin şehrinin düşünün ardından hayatta kalan ve yeni bir Hitler bulma arayışında olan Nazi grubunun yürüttüğü Project Pheonix operasyonunun arkasındaki gerçeği açığa çıkartmaya ve sona erdirmeye çalışacağız.