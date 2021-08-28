Call of Duty: Vanguard Alfa Oynanış Videoları Yayınlandı

Call of Duty: Vanguard alfa oynanış videoları yayınlanmaya başlandı. Eğer Champion Hill modunu merak ediyorsanız, uzun oynanış videoları sizleri bekliyor. Detaylar haberimizde.

5 Kasım 2021 tarihinde satışa sunulacak olan yeni Call of Duty: Vanguard için, bildiğiniz gibi öncelikli olarak bir alfa testi gerçekleştiriliyor. Dün itibarıyla PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında başlamış olup, 29 Ağustos 2021 tarihinde yani yarın itibarıyla sona erecek.

PlayStation mağazasından indirebileceğiniz testte, katılımcılar Champion Hill’i deneme fırsatı bulacaklar. Battle Royale ile Gun Fight modunun karışımı olarak düşünebileceğiniz bu mod, turnuva tarzı bir stile sahip olacak. Teke tek karşılaşmaların yanı sıra, ikiye iki ve üçe üç olmak üzere takım tabanlı çatışmalar da olacak. Galibiyete giden yol ise ayakta oyuncu olmak veya ayakta kalan takımda yer almaktan geçiyor.

Bildiğiniz gibi daha önceden yapılan resmi açıklamada, teste özel olarak dört haritanın yer alacağı da açıklanmıştı. Şimdi ise test sırasında kaydedilen oynanış videoları da yayınlanmaya başladı.

Call of Duty: Vanguard Alfa Oynanış Videosunu Kaçırmayın

Aşağıdan izleyebileceğiniz üzere, Levenatic ve MKIceAndFire olmak üzere iki farklı kullanıcı PlayStation 5 versiyonundan kayıtlar almışlar. Toplamda bir saatten biraz fazla süren oynanış videoları ile Champion Hill modu hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olabiliyoruz.

Öte yandan Activision ve Sledgehammer Games tarafından gerçekleştirilecek olan canlı yayın ile çok oyunculu modlarıyla ilgili tüm detaylar 7 Eylül 2021 Salı günü açıklanacak iken ayın ortalarına doğru da bir beta testi aşaması başlayacak.

Verilen bilgilere göre yine iki haftadan oluşacak açık beta testinin ilk haftası 10 - 13 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarına özel olup oyunu ön-sipariş ile satın alanlara Erken Erişim fırsatı olarak sunulacak.

İkinci hafta ise 16 - 17 Eylül 2021 arasında başlayacak. Sadece ön-sipariş ile satın alan PC (Battle.net), Xbox One ve Xbox Series kullanıcıları erken erişim sağlayabilecek iken, bütün PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları da katılımda bulunabilecekler. 18 - 20 Eylül 2021 tarihleri arasında ise dileyen herkes Call of Duty: Vanduard açık beta testine katılabilecekler.