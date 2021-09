Hileciler, Call of Duty: Vanguard Beta Sürümüne Sızdı!

Hile geliştiricilerinin Call of Duty: Vanguard beta programına dahil olduğu ortaya çıkarıldı. Geliştirici Sledgehammer Games'ten konu hakkında soru işaretlerini giderecek herhangi bir açıklama gelmese de video oyununda hile yapıldığını gösteren birden çok video bulunuyor.

Hilecilerle ilgili olumsuz gelişme, Activision'ın CoD: Vanguard'ın hilecilere kalıcı olarak son vereceğini ileri sürmesinden kısa bir süre sonra yaşandı. Tom Henderson da ortaya konu ile ilgili önemli bir iddia atarak CoD: Vanguard için 1 yılı aşkın bir süredir yeni bir hile engelleme sistemi geliştirildiğini ileri sürmüştü.

Hile, Call of Duty oyunlarının çok oyunculu modlarında uzun bir zamandır sorun olmaya devam ediyor. CoD: Warzone da dahil olmak üzere pek çok video oyunu için gün geçtikçe yeni hileler geliştiriliyor. Bu hileler arasında duvar arkasını görme, hedef kilitleme gibi hileler yer alıyor.

Geliştiriciler, o zamandan bu zamana kadar oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için bilgisayar korsanlarına karşı savaş açtı ancak hile tarafındaki dalgalanma, geliştiricilerin elini kolunu bağladı. Activision, bu yıl boyunca hile kullanan oyuncuların hesaplarını yasaklamaktan öteye geçmek için birkaç adım attı fakat bu adımların ne kadar etkili olduğu şimdiye kadar öğrenilemedi.

Tom Henderson ve Chris Simons adlı Twitter kullanıcıları, geçen günlerde hilecilerin Call of Duty: Vanguard beta sürümüne akın ettiğini gösteren videolar yayımladı. Oyunun beta sürümü bu hafta Xbox ve PC kullanıcılarına açıldı ve görünüşe bakılacak olursa bu da hilecilerden oluşan bir oyuncu kitlesinin video oyununa akın etmesi ile sonuçlandı.

Hackers have started to appear in the #Vanguard Beta pic.twitter.com/fBG6tRIlI1