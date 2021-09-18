Hileciler, Call of Duty: Vanguard Beta Sürümüne Sızdı!

Hile geliştiricilerinin Call of Duty: Vanguard beta programına dahil olduğu ortaya çıkarıldı. Geliştirici Sledgehammer Games'ten konu hakkında soru işaretlerini giderecek herhangi bir açıklama gelmese de video oyununda hile yapıldığını gösteren birden çok video bulunuyor.

Hilecilerle ilgili olumsuz gelişme, Activision'ın CoD: Vanguard'ın hilecilere kalıcı olarak son vereceğini ileri sürmesinden kısa bir süre sonra yaşandı. Tom Henderson da ortaya konu ile ilgili önemli bir iddia atarak CoD: Vanguard için 1 yılı aşkın bir süredir yeni bir hile engelleme sistemi geliştirildiğini ileri sürmüştü.

Hile, Call of Duty oyunlarının çok oyunculu modlarında uzun bir zamandır sorun olmaya devam ediyor. CoD: Warzone da dahil olmak üzere pek çok video oyunu için gün geçtikçe yeni hileler geliştiriliyor. Bu hileler arasında duvar arkasını görme, hedef kilitleme gibi hileler yer alıyor.

Geliştiriciler, o zamandan bu zamana kadar oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi sunmak için bilgisayar korsanlarına karşı savaş açtı ancak hile tarafındaki dalgalanma, geliştiricilerin elini kolunu bağladı. Activision, bu yıl boyunca hile kullanan oyuncuların hesaplarını yasaklamaktan öteye geçmek için birkaç adım attı fakat bu adımların ne kadar etkili olduğu şimdiye kadar öğrenilemedi.

Hileciler, Call of Duty: Vanguard Beta'da Boy Gösteriyor

Tom Henderson ve Chris Simons adlı Twitter kullanıcıları, geçen günlerde hilecilerin Call of Duty: Vanguard beta sürümüne akın ettiğini gösteren videolar yayımladı. Oyunun beta sürümü bu hafta Xbox ve PC kullanıcılarına açıldı ve görünüşe bakılacak olursa bu da hilecilerden oluşan bir oyuncu kitlesinin video oyununa akın etmesi ile sonuçlandı.

Hackers have started to appear in the #Vanguard Beta pic.twitter.com/fBG6tRIlI1 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 17, 2021

Hacking already like it’s only the beta aswell😩😩 pic.twitter.com/aSmnOSsHQu — Chris Simons (@ChrisSimonsLFC) September 17, 2021

Bu haftanın başlarında Warzone'daki yasakların Vanguard'da geçerli olacağı açıklanmıştı. Bu doğru bir adım olsa da bilgisayar korsanlarını durdurmuş gibi görünmüyor. Hackerlar daha şimdiden Vanguard'da oyuncuların deneyimini olumsuz etkileyecek hilelerle video oyununa girmeyi başardı.

Yukarıdaki videolardan da görülebileceği üzere oyun için geliştirilen hile, oyuncuların hedefi diğer oyuncuların kafasına otomatik olarak kilitleniyor. Şu anda internette Vanguard için geliştirilmiş birçok hile yazılımı satılıyor ki oyunun henüz kararlı sürüme geçmediği göz önüne alınırsa bunun oldukça endişe verici olduğu söylenebilir.

Activision'ın yeni hile engelleme sisteminin Vanguard'a kasım ayında gelmesi öngörülüyor ancak oyundan paylaşılan son görüntüler, oyuncuları endişelendirmek için fazlasıyla yeterli oldu.