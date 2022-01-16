Call Of Duty: Vanguard Satışları Hayal Kırılığı Yarattı

Call Of Duty: Vanguard satışları hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklanan verilere göre yeni Call of Duty oyununun satışları pek iyi gitmiyor. Öyle ki, söz konusu video oyununun satışları, son CoD yapımına kıyasla önemli ölçüde düştü.

Call Of Duty: Vanguard Satışları Önemli Ölçüde Düştü

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformları için piyasaya sürüldü. Peki, 2. Dünya Savaşı temalı oyunun satışları ne durumda?

GSD verilerine göre Birleşik Krallık'ta Call of Duty: Vanguard, son Call of Duty oyunlarına kıyasla kutulu satışlarda yüzde 26, dijital satışlarda ise yüzde 44 oranında bir düşüş yaşadı. Son zamanlarda piyasaya sürülen 2. Dünya Savaşı temalı CoD oyunları, modern zamanda geçen CoD yapımlarına kıyasla daha az satıyor.

Vanguard'ın satışlarda düşüş yaşamasında İkinci Dünya Savaşı temasının yanı sıra Battlefield 2042 ve Halo Infinite, Call of Duty: Warzone gibi faktörler de bulunuyor. 2020 yılında piyasaya sürülen battle royale türündeki Warzone, popülaritesini arttırmaya devam ediyor.

Call of Duty: Vanguard, her ne kadar satışlarda önemli ölçüde düşüş yaşasa da İngiltere'de ikinci en büyük çıkış yapan oyunu oldu. İlk sırada ise dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan futbol oyunu FIFA 22 yer alıyor.

Call of Duty: Vanguard Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncelleme) ve Windows 11 64-bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 36 GB (sadece Multiplayer ve Zombies)

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 2 GB

Call of Duty: Vanguard Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncelleme) ve Windows 11 64-bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: 61 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 4 GB

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