Call of Duty: Vanguard Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, yeni Call of Duty oyununu sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanıma sahip olmak gerekiyor? Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Call of Duty: Vanguard Sistem Gereksinimleri Neler?

Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Call of Duty: Vanguard isimli oyunun minimum, önerilen, rekabetçi ve ultra 4K sistem gereksinimleri açıklandı. Peki, yeni CoD oyununu oynamak için hangi bileşenlere sahip olmak gerekiyor?

Call of Duty: Vanguard Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncelleme) ve Windows 11 64-bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 36 GB (sadece Multiplayer ve Zombies)

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 2 GB

Call of Duty: Vanguard Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncelleme) ve Windows 11 64-bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 12 GB

Depolama Alanı: 61 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 4 GB

Call of Duty: Vanguard Rekabetçi Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncelleme) ve Windows 11 64-bit (en son güncelleme)

İşlemci: Intel Core i7-8700K veya AMD Ryzen 7 1800X

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 61 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070, RTX 3060 Ti veya AMD Radeon RX 5700XT

VRAM: 8 GB

Call of Duty: Vanguard Ultra 4K Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit (en son güncelleme) ve Windows 11 64-bit (en son güncelleme)

İşlemci: Ultra 4K: Intel Core i9-9900K veya AMD Ryzen 9 3900X

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 61 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 3080 veya AMD Radeon RX 6800 XT

VRAM: 10 GB

Call of Duty: Vanguard Ne Zaman Çıkacak?

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen CoD: Vanguard, 5 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Vanguard, piyasaya sürüldüğü zaman dünyanın en popüler video oyunu serisinin on sekizincisi olacak.