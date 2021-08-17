Bu senenin Call of Duty oyunu ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Resmi duyurusu öncesinde de Call of Duty: Vanguard tanıtım fragmanı yayınlandı. Büyük duyuru ise bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta içerisinde Cheeseburger Boys ve Tom Henderson olmak üzere iki farklı kaynaktan Call of Duty: Vanguard ile ilgili önemli sızıntılar yaşanmıştı.

Bu sızıntılara göre, serinin yeni oyunu 5 Kasım 2021 tarihinde PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulacak olan Call of Duty: Vanguard, standart sürümünün yanı sıra Cross-Gen Bundle ve Ultimate Edition olmak üzere iki özel sürüm ile satışa sunulacak. Bu bağlamda, yeni nesil versiyona ücretsiz yükseltme sadece Cross-Gen Bundle ile yapılabilecek.

Bunların yanı sıra, yirmi dört harita ile çıkışını gerçekleştirecek olan yeni oyunda değişken hava koşulları da işin içine girecek iken Zombies modunun ise Treyarch tarafından geliştirilmekte olduğu aktarılmıştı. Bir diğer dikkat çeken detay ise Battle Pass sistemindeki operatörlerden Lucas, Polina ve Wade için alternatif görünümler, silahlar, çifte deneyim puanı, Frontline Weapons Pack içeriği ve Night Raid Mastercraft gibi detaylar olmuştu.

Henüz Activision veya Sledgehammer Games bu sızıntıları teyit etmiş veya yalanlamış değil. Ancak bugün PlayStation mağazasında yaşanan gelişme ile Call of Duty: Vanguard resmi duyuru tarihinin ortaya çıkmasının ardından, ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı.

Call of Duty: Vanguard Tanıtım Fragmanını Kaçırmayın

Call of Duty Youtube kanalı üzerinden yayınlanan fragman ile yeni oyunun 19 Ağustos 2021 Perşembe günü TSİ 20:30 sıralarında ve Call of Duty: Warzone üzerinden resmi olarak duyurulacağı teyit edildi. Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz fragman, birkaç bölümden oluşuyor ve harap olmuş binaların göze çarptığı farklı farklı savaş alanlarını görebiliyoruz. Kameranın belirli açılara gelmesiyle de aralarında otuz yedinci Birleşik Devletler Başkanı Richard Nixon'ın da bulunduğu, senaryoda büyük öneme sahip olacak kişilerin yüzlerinin enkazların arasında oluştuğu ilgi çekici bir sunumun olduğunu söyleyebiliriz.

Son olarak, duyurunun yapılacağı gün TSİ 19:29 - 20:29 arasında Call of Duty: Warzone oyununda bulunarak çifte deneyim puanı, silah deneyim puanı ve Battle Pass deneyim puanı etkinliğine katılabilirsiniz.