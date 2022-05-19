Call of Duty: Vanguard Ücretsiz Oldu!

Activision tarafından alınan bir karar sonucunda Call of Duty: Vanguard ücretsiz hale geldi. Call of Duty serisinin son oyununu herhangi bir ücret ödemeden oynayabilmeniz için kısıtlı süreniz bulunuyor. Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: Vanguard, 5 Kasım 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X / S platformları için çıkışını gerçekleştirdi. CoD: Vanguard, oyuncuların bir kısmı tarafından beğenilirken pek çok oyuncu tarafından eleştirilmişti.

Call of Duty: Vanguard Ücretsiz Olarak Nasıl İndirilir?

İkinci Dünya Savaşı temasına sahip olan video oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda popüler Call of Duty oyunu kısa süreliğine ücretsiz hale geldi. Ücretsiz sürüm yalnızca çok oyunculu modu kapsıyor. Yani kampanya kapsamında oyunu ücretsiz olarak indirdiğinizde hikâye modunu oynayamazsınız.

Video oyunu, kampanya kapsamında 24 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak erişilebilecek. CoD: Vanguard isimli yapıma belirtilen tarihe kadar PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S ve PC üzerinden oynayabilirsiniz.

Oyunu PC üzerinden oynamak istiyorsanız Battle.net, Xbox One ve Xbox Series X / S üzerinden oynamak istiyorsanız Xbox Mağazası, PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynamak istiyorsanız PlayStation Mağazası üzerinden indirebilirsiniz.

Activision, CoD: Vanguard’ı oynamak isteyen ancak kararsızlık yaşayan oyuncular için harika bir fırsat sundu. Belirtilen tarihe kadar oyunu ücretsiz olarak oynayabilir ve beğenirseniz satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Call of Duty: Vanguard Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit ve Windows 11 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 36 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470

VRAM: 2 GB

Call of Duty: Vanguard isimli oyunu oynayabilmek için bilgisayarınızın 64-bit Windwos 10 ya da Windows 11 işletim sistemine sahip olması gerekiyor. İşlemci tarafında Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300 isteniyor.

8 GB RAM’e ihtiyaç duyan yapımda 36 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Oyunu minimum ayarlarda oynayabilmek için en az NVIDIA GeForce GTX 960 ya da AMD Radeon RX 470 ekran kartı isteniyor. Ekran kartları en az 2 GB belleğe sahip olmalıdır.