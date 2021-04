Call of Duty: Warzone için Yeni Etkinlik Duyuruldu: Verdansk'a Veda Mı Ediyoruz?

Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan Call of Duty: Warzone için yeni etkinlik duyuruldu. Bu, büyük bir merakla beklenen Verdansk haritasının nükleer başlıklı füzeler ile görünüm değiştireceği etkinlik olacak gibi görünüyor. Peki tam tarih ne? Detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz yılın Mart ayında ücretsiz olarak yayınlanan Call of Duty: Warzone, dünya genelinde oyuncuların büyük ilgi odağı olmaya devam ediyor. Battle Pass sistemine dahil oluşundan sonra her sezon birçok yeni içerik ile zenginleşen oyun, geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde Call of Duty: Black Ops Cold War ile birleşmişti. Ne var ki bunun henüz Verdansk haritasına tam olarak yansımasını görebilmiş değildi. Halihazırda bir önceki oyunun geçtiği dönem söz konusu, ama görünüşe göre uzun zamandır merak edilen değişim hiç olmadığı kadar yakın denebilir.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda ilk olarak On Thin Ice Twitter hesabında yayınlanan video ile yeni Call of Duty: Warzone haritasının görüntülerinden haberdar olmuştuk. Hayali bir ülke olan Kastovia’nın büyük bir şehrinin haritanın yeni hali olacağı ortaya çıkmıştı. Hatta videoda inşaat halindeki stadyum, baraj gibi simgesel Verdansk noktalarının yerini Soğuk Savaş dönemine ait yerler alacak iken havalimanı, televizyon istasyonu ve şehir merkezi gibi alanların da o döneme uygun olarak şekillendirildiği gözlerden kaçmamıştı. Her ne kadar Activision bu paylaşıma hızla müdahale etmiş olsa da, silinmeden önce videoyu kurtarmayı başaran kullanıcılar tarafından daha başka mecralar üzerinden yayınlanmıştı.

Bugün ise Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ile önümüzdeki hafta içerisinde gerçekleştirilecek olan yeni bir Call of Duty: Warzone etkinliği duyuruldu. Oldukça kısa bir animasyonun iliştirildiği paylaşımda, 04.21 12PM PT tarihini ve “The end is near...” yani Türkçe meali ile “Son yakın...” cümlesini görebiliyoruz. Belirtilen tarih ülkemize göre 21 Nisan 2021 Çarşamba günü TSİ 22:00’a denk geliyor.

Bildiğiniz gibi Activision ve Infinity Ward, Call of Duty serisinde Fortnite için ikinci sezona geçiş öncesi düzenlenene benzer harita revizyonu etkinliği görebileceğimizin haberini vermişti ve bahsi geçen etkinlik de çok büyük ihtimalle Verdansk haritasının değişeceği etkinlik olacak. Bunun en büyük dayanak noktalarından bir tanesi de, yakın bir zaman önce meydana gelen bir teknik hata Call of Duty: Warzone haritasının çeşitli noktalara vaktinden önce düşen nükleer başlıklı füzeler olarak gösterilebilir. Diğer bir deyişle, Verdansk üzerindeki son günlerimizi geçiriyoruz. Yeni gelişmeleri takipte olacağız.