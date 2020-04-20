Call of Duty: Warzone Hile Yapanlara Göz Açtırmayacak

Infinity Ward tarafından yayınlanan Call of Duty: Warzone hile yapan oyuncular ile ciddi sorunlar yaşıyor gibi gözüküyor ve şirket, bunun kullanıcıları daha az rahatsız etmesi adına bazı yeni yöntemlere başvurdu. İşte detaylar!

Call of Duty: Warzone Hile

Infinity Ward yeni ve ücretsiz battle royale oyunundan düzenli aralıklarla hile yapanları engelliyor olsa da bunun önüne geçebilmek pek de kolay değil ve bu nedenle kullanıcıları bir miktar rahatlatacak bir adım atıldı.

Yeni adımla birlikte platformlar arası çarpraz oyun imkanı kaldırıldı. Öncesinde PlayStation 4, Xbox One ve PC oyunları çevrim içi maçlarda birlikte oynayabiliyordu. Buna karşın hile yöntemlerinin bilgisayarlarda daha kolay uygulanabilmesi ve kullanılabilmesi önemli bir sorun olarak öne çıkıyor ve bunun konsol oyuncularını rahatsız etmesi istenmiyor.

Bu adım şu an için yalnızca PlayStation 4 için geçerli ve Xbox One ve PC platformlarında çarpraz platform desteğini kapatmak henüz mümkün değil.

Bu basit bir çözüm gibi gözükse de temelde oyun öncesi eşleşme sırasında bekleme süresinde ciddi bir artışa yol açıyor. Yani bir oyuna girmek için beklediğiniz süre yarım dakikaya kıyasla birkaç dakika sürebiliyor.

Eğer bu sizi daha çok rahatsız ettiyse çarpraz platform desteğinin açılabildiğini vurgulamakta fayda var.

Infinity Ward hile yapanlara karşı ciddi adımlar atsa da Warzone sonuç olarak ücretsiz bir oyun ve engellenen oyuncular basit bir şekilde yeni hesap açarak buna devam edebiliyor.