Call of Duty: Warzone Hilesi Kullanan Oyunculara Geçit Verilmedi

Activision'un dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan battle royale oyunu Call of Duty: Warzone'da hile yazılımlarına başvuran oyuncuların büyük bir kısmı yasaklandı. Peki, çıkışının üzerinden kısa bir süre sonra oyuncuların yoğun ilgisine maruz kalan video oyununda hile nedeniyle toplamda kaç oyuncu yasaklandı? İşte Call of Duty: Warzone hilesi kullanıp yasaklanan oyuncularla ilgili ayrıntılar!

Call of Duty: Warzone Hilesi Kullanan Kaç Kişi Yasaklandı?

CoD: Warzone'un milyonlarca oyuncusu popüler video oyununun yeni sezonuna hazırlık yaparken hile yazılımları kullanıldığı iddia edilen binlerce oyuncu yasaklandı. Activision, konu hakkında bilgisi olan kişilere göre pazartesi günü yaygın olarak kullanılan bir hile tespit edildikten sonra binlerce oyuncu yasaklandı. Activision tarafından yasaklanan oyuncuların içerisinde ünlü Twitch yayıncıları da yer alıyor.

Twitch'te Wagnificent ismi ile yayın yapan oyuncu Nick Wagner, pazartesi günü Warze oyununu oynadığı sırada yaptığı canlı yayının ortasında Activision tarafından yasaklandı. Yayıncı Wagnificent, 111 oyuncunun oynamaya devam ettiği video oyununun ortasında oyunu dondu ve bir hata mesajı ile karşılaştı. Nick Wagner, oyunu yeniden başlattıktan sonra hesabın kalıcı olarak yasaklandığına dair bir mesaj aldı.

Oyuncuların ödeme yaparak satın aldığı EngineOwning adlı popüler hilenin yapımcıları, web sitelerine hilenin artık geliştiriciler tarafından tespit edildiğini ve onu kullanan oyuncuların Activision tarafından yasaklanacağını belirten bir bilgilendirme mesajı yerleştirdi. EngineOwning isimli hilenin hile gerekçesi ile yasaklanan tüm oyuncular tarafından kullanılan tek hile olup olmadığı ise henüz belli değil.