Call of Duty: Warzone için Kafa Karıştıran Konsol Ayrımcılığı!

Activision geçtiğimiz günlerde yeni battle royale oyunu olan Call of Duty: Warzone ile karşımıza çıktı. Yeni oyunun ilginç bir detayı ise dikkatleri çekmeyi başardı.

Abonelik Gerekli mi?

PlayStation 4 sahibi olan Call of Duty: Warzone oyuncuları, oyunu çevrim içi oynayabilmek için PS Plus aboneliğine ihtiyaç duymuyor. Buna karşın Xbox One sahibi oyuncular için Xbox Live Gold aboneliğine gereksinim duyulması ise dikkatleri çekti.

Söz konusu durum hakkında açıklamalarda bulunan Activision, bu durumu doğruladı. Buna ek olarak PS Plus abonesi oyuncuların Warzone Savaş Paketi isimli eklentiye erişim sağlayabilecekleri duyuruldu. Bu paketin içeriği hakkında şu aşamada bir bilgi bulunmuyor.

Call of Duty: Warzone Hakkında

Warzone, Call of Duty: Modern Warfare'a dayalı çevrim içi bir battle royale oyunu. Devasa bir haritaya ve ana oyundan alınan savaş özellikleri ve silah çeşitliliğine sahip olan oyun Modern Warfare'ın ücretsiz bir eklentisidir. Buna ek olarak bağımsız olarak yayınlanan ücretsiz bir oyun olarak da mevcut.

Peki siz bu iki platform arasındaki farklılık hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu mantıklı mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdan bizlerle paylaşmayı unutmayın.