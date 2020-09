Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan Call of Duty: Warzone mobil platforma geliyor. Activision web sitesinde yayımlanan iş ilanında WZM kod adına sahip AAA mobil oyun için baş yapımcı aranıyor. Activision popüler battle royale oyununu mobil platforma çıkarmak için ekibi toplamaya başladı. Oyuncular, Activision'ın iş ilanının ardından Call of Duty: Warzone oyununun mobil sürümünü beklemeye başladı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Call of Duty: Warzone Mobil Çıkış Tarihi

Battle royale türü özellikle PlayerUnknown's Battlegrounds ile birlikte dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip oldu. Battle royale türü, oldukça popüler hale gelmesi nedeni ile oyun firmalarının dikkatini çekti ve bunun sonucunda Call of Duty Mobile, Fortnite, Apex Legends gibi oyunlar geliştirildi. Call of Duty: Warzone da bu yapımlar arasında yer alıyor.

Infinity Ward ve Raven Software işbirliğinde geliştirilen battle royale türündeki Call of Duty: Warzone, 10 Mart 2020 tarihinde PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Call of Duty: Warzone, sadece beş ay gibi kısa bir sürede 75 milyon oyuncuya ulaşarak büyük bir başarının altına imza attı. Activision, battle royale oyununun bu başarısını mobil platformlarda da devam ettirmek istiyor.

Activision, resmi web sitesinde WZM kod adına sahip AAA kalitesinde bir mobil oyun için baş yapımcı iş ilanı yayımladı. WZM kod adının Warzone Mobile olduğu belirtildi. İş ilanınına göre Warzone'un PC ve konsol sürümlerindeki temel özellikleri mobile uyarlanacak ve mobil cihazlarda en iyi deneyimi sunmak için bazı ek özellikler sunulacak. Video oyununun ne zaman mobil platforma çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

Görünüşe göre PlayerUnknown's Battlegrounds mobil oyununa yeni bir rakip geliyor. Sizce PC ve konsol platformlarında büyük bir başarı elde eden battle royale türündeki Call of Duty: Warzone, PUBG Mobile'ı tahtından edebilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.