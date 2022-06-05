Call of Duty: Warzone Mobile Ekran Görüntüleri Sızdırıldı

Activision bir süredir Call of Duty: Warzone'u mobile getirmenin çalışmalarını sürdürüyor ve bugün Call of Duty: Warzone'un mobil versiyonundan olduğu görülen birkaç ekran görüntüsü Twitter üzerinden paylaşıldı.

Geçmişte de henüz piyasaya sürülmemiş Call of Duty oyunlarının içeriklerini yayınlamasıyla popüler Twitter kullanıcısı CoD_Perseus tarafından paylaşıldığı üzere yeni ekran görüntüleri oyuna ve arayüze dair kısmi fikirler vermesinin yanı sıra oyuncuların öldüğünde düştüğü Gulag'ı da gösteriyor. Verdansk haritasının çeşitli bölgelerini de paylaştığı görsellerde görebiliyoruz.

Call of Duty: Warzone Mobile Kapalı Alfa Testleri Devam Ediyor

Activision, Mart 2020'de piyasaya sürülen ve 13 ayda 100 milyon oyuncuya ulaşmayı başaran oynaması ücretsiz oyun Call of Duty Warzone'un mobil versiyonu üzerinde çalıştığını geçtiğimiz Mart ayında duyurmuştu. Oyun şu anda Activision tarafından oyunculara gönderilen bir dizi davetin ardından kapalı alfa testinde.

Activision oyunun geliştirme süreci ile ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

"Yeni mobil oyunumuzun kod adı olan Project Aurora ile misyonumuz, dünyanın dört bir yanındaki arkadaşları, aileleri ve insanları, yeni bir oyun tarzı sunan hızlı, hassas ve yüksek kaliteli bir battle royale aksiyon deneyimi ile küresel bir oyuncu topluluğunda bir araya getirmektir. Hâlihazırda devam eden kapalı alfanın boyutu sınırlı ve bu kapalı alfayla birlikte temel ayarlara, stres testi sayesinde eşleşmeleri iyileştirmeye, hataları tanımlamaya ve düzeltmeye başlamanın yanı sıra yeni özellikler ve oyunun tüm yönleri hakkında geri bildirim toplamayı amaçlıyoruz."

Activision, Call of Duty: Warzone Mobile'in testlerini gelecekte daha da fazla oyuncuya açmayı planlıyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında şirket, Call of Duty serisindeki yeni oyunu geliştirmeleri için kurulan Solid State adlı dâhili bir mobil oyun geliştirme stüdyosunun kurulduğunu doğrulamıştı.