Call of Duty: Warzone Mobile Resmi Olarak Tanıtıldı

Activision bir süredir akıllı telefonlar için yeni bir oyun üzerinde çalışıyor. Call of Duty: Mobile oyunu bir süredir piyasadayken, stüdyo şimdi Battle Royale oyununun Call of Duty: Warzone Mobile adlı mobil versiyonunu duyurdu.

En popüler video oyun serilerinden birinin arkasındaki popüler stüdyo, Call of Duty serisinde yeni bir AAA mobil oyun duyurdu. Orijinal Call of Duty: Mobile, 2019'da duyuruldu ve küresel pazarda da büyük ölçüde başarılı oldu. Piyasaya sürülmesinden bu yana şirkete 1,5 milyar ABD dolarından fazla para kazandırdı.

Activision Mobile Yeni Bir Call of Duty Oyunu Getiriyor

PC ve konsol için önceki en popüler Call of Duty oyunu satışlarının cansız olduğunu gören stüdyo, bunu yeni bir mobil oyunla dengelemeyi planlıyor. Call of Duty: Warzone Mobile duyurulmuş olsa da şirket henüz bu oyunla ilgili daha ince ayrıntıları açıklamadı. Adından yola çıkarak, PC ve konsollarda bulunan Call of Duty: Warzone ile benzer bir oyun olacağını güvenle söyleyebiliriz.

Başka bir deyişle oyun sevilen battle royale türüne sadık kalacak. Activision henüz herhangi bir önemli ayrıntıyı açıklamazken oyunun 15 Eylül 2022'de tanıtılacağını doğruladı. O zamana kadar şirket sessiz kalmamak adına kısa bir fragman da yayınladı.

Peki siz Call of Duty: Warzone'un mobil versiyonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.