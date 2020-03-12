Call of Duty: Warzone Önemli Bir Başarıya İmza Attı!

Activison tarafından yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare için kullanıma sunulan ücretsiz battle royale modu oldukça önemli bir başarıya imza attı.

Oyuncu Sayısı ile Dikkatleri Çekti!

Activision yaptığı açıklamada Call of Duty: Warzone ile yaptıkları çıkışın ardından geçen 24 saat içerisinde toplam 6 milyon oyuncu sayısına ulaştıklarını vurguladı. Nitekim Covid-19 salgını gibi insanları evde tutan bazı sebepler mevcut ve tam da bu nedenle oyuncu sayısı daha hızlı bir artış yakalayabilir.

10 Mart tarihinde yayınlanan Call of Duty: Warzone Xbox One, PlayStation 4 ve PC üzerinde ücretsiz bir şekilde oynanayabiliyor. Oyuna sahip olmayan kullanıcılar ücretsiz sürümden faydalanmak isterse yaklaşık 85 GB boyutundaki oyunu indirmeleri gerekiyor.

Son zamanların yükseleyen oyun tiplerinden birisi olan battle royale moduna yeni bir soluk getirmek isteyen Call of Duty, bu alanda oldukça iddialı bir duruş sergileyecek gibi gözüküyor. Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Call of Duty: Warzone yeteri kadar başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.