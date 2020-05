Call of Duty: Warzone, Serinin Farklı Oyunlarını Birleştirecekmiş

Infinity Ward'un Call of Duty: Warzone oyununa güveni tam. Hatta oldukça da iddialılar. Geliştirici stüdyo, oyunun seri için oldukça kilit bir rol oynayacağını düşünüyor.

İçeriğinde Battle Royale ve Plunder ile gelen ücretsiz Call of Duty: Warzone, geçtiğimiz ay içerisinde oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Çevrimiçi oyuncu sayısı açısından rekordan rekora koşan oyunun geleceği belirsizliğini koruyor. Yani bu yılın Call of Duty oyunu çıktığı zaman, Call of Duty: Warzone ne olacak? Bunu şimdilik bilemiyoruz ama sunduğu içerik ile pek geri planda kalacakmış gibi görünmüyor. Dahası Infinity Ward, farklı Call of Duty alt serilerini birbirine bağlayacak bir çizgi olacağını düşünüyor.

Call of Duty: Warzone, Seri Oyunlarını Birleştirecek

GameGen sitesi stüdyonun Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, Call of Duty: Warzone için nasıl bir gelecek planlandığı soruldu. Kurosaki, Call of Duty serisinin yıllarca çok düzenli bir uyumu olduğunu ve Warzone'un da yeni içeriği yayınlamanın ve entegre etmenin en iyi yolu üzerinde tekrardan düşünmelerini sağlamış. Dahası ise "Serinin kendisi bir tür, Call of Duty ağacında farklı dallar var ama hepsi bir şekilde birbirlerine bağlılar. Warzone, çeşitli türdeki alt Call of Duty serilerini birbirine bağlayacak şekilde çekilmiş bir çizgi olacak." diyor, Kurosaki. Birçok farklı Call of Duty oyunu gelip geçecek olsa da Call of Duty: Warzone değişmez olacakmış.

Call of Duty: Warzone, PS5 ve Xbox Series X'e de Uyarlanacak

Röportajın ilerleyen kısımlarında enteresan ve oyuncuları mutlu edecek bir bilgi daha ortaya çıktı. GameGen sitesi tarafından Call of Duty: Warzone veya Call of Duty: Modern Warfare oyununun yeni nesle uyarlanıp uyarlanmayacağı soruldu. Hikaye Yönetmeni Taylor Kurosaki, planlarının Call of Duty: Warzone oyununun uzunca bir süre varlığını sürdürmesi yönünde olduğunu dile getirdi ve PlayStation 5 ve Xbox Series X satışa sunulur sunulmaz destekleyeceklerinden emin olduğunu söylerine ekledi.

Muhtemelen Call of Duty: Modern Warfare da nesil geçişine denk gelen bir diğer oyun olacak. Malum, her iki oyun aynı evreni ve teknolojiyi paylaşıyorlar ki buna Battle Pass de dahil. Ancak resmi açıklama için bir süre beklememiz gerekebilir.