Call of Duty: Warzone'u İlk Gün Kaç Kişi Oynadı?

Oynaması ücretsiz battle royale modu Call of Duty: Warzone, büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Yakın zaman önce çıkan Call of Duty: Modern Warfare üzerine kurulu yapısıyla oyuncuların ilgisini çeken Warzone, ilk gün 6 milyon kişi tarafından denendi.

Activision, battle royale türündeki rakiplerini geçmek adına beklenmeyen bir adım atmış ve Warzone modunu ücretsiz olarak sunmuştu. Geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Call of Duty: Black Ops 4 içerisinde ilk defa bu modu deneyen şirket, yakaladığı başarıyı yeni oyuna taşıyacağını aslında çok uzun süre önce belli etmişti. 2019'un Call of Duty oyununda da battle royale moduna yer vereceğini açıklayan Activision, beklenen hareketi dün itibarıyla yapmıştı.

Black Ops 4'ün aksine bu sefer Warzone adını verdiği modu ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunan oyun yayımcısı, beklediğinin çok daha büyük bir ilgiyle karşılandı. AAA seviyesinde bir oyunun üzerine kurulu battle royale, Call of Duty gibi imza bir isimle birleşince beklenmedik sonuçlar doğurdu. 100GB gibi alan isteyen Warzone, çıkışının üzerinden 24 saat geçmemişken 6 milyondan fazla oyuncuya ulaştı. Daha önce battle royale türündeki rekor, EA tarafından yayınlanan Apex Legends'a aitti. Çok beğenilen Apex, ilk 24 saatinde 2.5 milyondan fazla oyuncunun ilgisini çekmişti.

Bugüne kadar çıkan Call of Duty oyunlarında yer alan bilindik haritalardan parçalar alınarak oluşturulan Verdansk haritasında oynanan Warzone, aslında bildiğimiz bir battle royale oyunuydu. 150 kadar oyuncunun aynı anda bir haritaya bırakıldığı, içerisinde araçların ve çeşitli silahların bulunduğu battle royale modu, temelde rakiplerine benzer oynanış detayları sunuyordu. Üzerlerinde hiçbir şey olmadan haritaya bırakılan oyuncular, çevreden buldukları malzemelerle rakipleri ile mücadele ediyorlardı. Bir gaz bulutunun giderek daralması ile harita küçülüyor ve bütün rakipleri arasından sıyrılarak sona kalan kişi maçı kazanıyordu.

Uzunca süre konuşulmaya devam edilecek oyunu denemek için Warzone nasıl indirilir yazımıza göz atarak, indirme işlemini başlatabilirsiniz.