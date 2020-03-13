Call of Duty: Warzone'un Azami Oyuncu Desteği İki Yüze Çıkacak

Yaşanan sızıntıların ve ortaya atılan iddiaların ardından, Call of Duty: Warzone resmi olarak bu hafta yayınlandı. İlk yirmi dört saatinde altı milyon oyuncu ile yoğun bir ilgiye maruz kalan mod, kendi içerisinde Battle Royale ve Plunder olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Call of Duty serisinin aşina olduğumuz haritalarından alınan kısımlar ile oluşturulan Verdansk haritasında oynanan Battle Royale oyunundaki amaç, bildiğinizden farklı değil. Hiçbir silahınız ve teçhizatınız olmadan haritaya bırakıldıktan sonra, diğer yüz kırk dokuz oyuncuya karşı mücadele ederek hayatta kalan son kişi olmak. Bu mücadelede silahların ve ekipmanların yanı sıra çeşitli helikopterlerden kargo kamyonlarına kadar birçok aracı da kullanabiliyorsunuz.

Şu anda Battle Royale yüz elli oyuncuya kadar destek veriyor ama Activision ve Infinity Ward, bu sayıyı iki yüze çıkarmayı planlıyormuş.

USA Today sitesi tarafından Infinity Ward stüdyosunun diğer başkanı olan Patrick Kelly ile bir röportaj gerçekleştirmiş. Bu röportaj sırasında konuşan Kelly, "Aslına bakarsanız, halihazırda iki yüz oyuncu ile oynuyoruz. Bunu daha sonra sunacağız." yorumunda bulundu.

Röportajın ilerleyen kısımlarında oyuncuların fazlaca talep ettiği daha büyük mangalar üzerinde çalışıldığı da ortaya çıktı. Geliştirici ekip en fazla dokuz oyuncunun bir araya gelerek oluşturduğu mangaların testini dahi yapıyormuş. Şu anda da doğru dengeyi bulmaya çalışıyorlarmış.

"Halihazırda dört ve beş oyunculu mangalar ile oynadığımızı söyleyebilirim." yorumunda bulundu Patrick Kelly ve devam etti: "Ama gerçekten doğru işlediğini bildiğimiz bir şeyi sunmak istiyoruz ve dokuz oyunculuyu test ettik ve sonra farklı büyüklükteki takımlar ile oynadık."

Görünen o ki Activision ve Infinity Ward daha yeni başlıyorlar. Zaman içerisinde de birçok yeni sürpriz bekleyebiliriz. Bu da bizi heyecanlandıran bir şey elbette.