Call of Duty: Warzone'a Ünlü İsimler Gelecek

Call of Duty: Warzone'a ünlü isimler gelecek. Activision tarafından Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapılan iki ayrı paylaşıma göre, bu iki ismi bir sonraki sezonda görebiliriz. Peki bu ünlü isimler kimler? Detaylar haberimizde.

Call of Duty serisinde, zaman içerisinde birçok ünlü ismi görmüştük. Mesela Christopher Meloni (Black Ops 3), daha çok Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u olarak bildiğimiz Kit Harington (Infinite Warfare) ve Kevin Spacey (Advanced Warfare), ilk akla gelen örneklerden. Görünen o ki yakın bir zaman içerisinde iki önemli isim, Call of Duty: Warzone oyununda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Bugün itibarıyla Call of Duty Twitter hesabı üzerinden enteresan bir paylaşım yapıldı. Sizin de aşağıdan göz atabileceğiniz gönderiye iliştirilen görsele bakacak olursak, Die Hard filminde John McClane (Bruce Willis) karakterinin terörist saldırısından kurtardığı gökdelenin sahibi olan Nakatomi şirketinin reklamının yapıldığını görebiliyoruz. Hatta N harfinin de çakmak şeklinde olduğunu da dikkatlerden kaçmıyor ki filmde, John McClane’in kullandığı çakmaya da bir hayli benziyor.

Air ducts are a complicated network of danger. If yours are in need of repair, call the best in the business at Nakatomi Duct Cleaning.



Learn more here: https://t.co/0PN0f3HliO pic.twitter.com/4vJEdiQ7OK