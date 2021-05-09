Call of Duty: Warzone'a Ünlü İsimler Gelecek

Call of Duty: Warzone'a ünlü isimler gelecek. Activision tarafından Call of Duty Twitter hesabı üzerinden yapılan iki ayrı paylaşıma göre, bu iki ismi bir sonraki sezonda görebiliriz. Peki bu ünlü isimler kimler? Detaylar haberimizde.

Call of Duty serisinde, zaman içerisinde birçok ünlü ismi görmüştük. Mesela Christopher Meloni (Black Ops 3), daha çok Game of Thrones dizisinin Jon Snow’u olarak bildiğimiz Kit Harington (Infinite Warfare) ve Kevin Spacey (Advanced Warfare), ilk akla gelen örneklerden. Görünen o ki yakın bir zaman içerisinde iki önemli isim, Call of Duty: Warzone oyununda da karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Call of Duty: Warzone'a Gelecek Ünlü İsimler Kimler?

Bugün itibarıyla Call of Duty Twitter hesabı üzerinden enteresan bir paylaşım yapıldı. Sizin de aşağıdan göz atabileceğiniz gönderiye iliştirilen görsele bakacak olursak, Die Hard filminde John McClane (Bruce Willis) karakterinin terörist saldırısından kurtardığı gökdelenin sahibi olan Nakatomi şirketinin reklamının yapıldığını görebiliyoruz. Hatta N harfinin de çakmak şeklinde olduğunu da dikkatlerden kaçmıyor ki filmde, John McClane’in kullandığı çakmaya da bir hayli benziyor.

Air ducts are a complicated network of danger. If yours are in need of repair, call the best in the business at Nakatomi Duct Cleaning.



Learn more here: https://t.co/0PN0f3HliO pic.twitter.com/4vJEdiQ7OK — Call of Duty (@CallofDuty) May 8, 2021

Diğer yandan, birkaç gün önce yine Call of Duty Twitter hesabı üzerinden, içeriğinde SURVIVORJOHN#1009062 bulunan bir başka enteresan görsel paylaşımı da yapılmıştı. Seri ile ilgili haberler ile ünlü olan CharlieIntel, bahsi geçen paylaşımdaki rakamların Rambo filmindeki rakamlar ile eşleştiğini ortaya koydu. Görselde beş oyun oynandığı ve beş galibiyetin alındığı söyleniyor. Bildiğiniz gibi Rambo serisi beş filmden oluşuyor. Dahası ise oyunda yedi saatin geçirilmiş olduğundan bahsediliyor, ki serinin bütün filmlerinin toplamı yedi saat civarı. Son olarak beş yüz elli iki infaz da John Rambo’nun seri boyunca öldürdüğü kişi sayısı ile aynı.

Henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için Call of Duty: Warzone oyununa ne şekilde gelecekleri belli değil. Yani operatör mü yoksa kozmetik olarak mı geleceği bilinmiyor. Ama en azından bu iki karakterin gelişinin garanti olduğunu söyleyebiliriz. Hem zaten John Rambo oyun dünyasına da yabancı değil. Öyle ki Mortal Kombat 11 oyununda karşımıza çıkmıştı. Sıradaki durağı ise Call of Duty: Warzone olacak.