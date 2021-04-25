Call of Duty: Warzone Yeni Harita Büyük Bir Hatayla Geldi!

Call of Duty: Warzone yeni harita, kullanıcılara yeni ve nostaljik bir rekabet ortamı sağlamasının yanı sıra oyuncuların video oyunundan soğumasına neden olabilecek bir hatayla beraber geldi. CoD: Warzone'a "Verdansk '84" isimli haritanın eklenmesinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra bazı oyuncular diğer oyuncuların sinirlenmesine neden olabilecek bir hata tespit etti.

Call of Duty: Warzone Yeni Harita Hatası Nedir?

CoD: Warzone'un yeni haritası Verdansk '84, bize Verdansk haritasının 1984'teki halini gösteriyor. Eski haritayla yeni harita arasında küçük çaplı benzerlikler olsa da bina ve bazı alanlarda önemli bir değişiklik bulunuyor.

Yeni haritada oynamak her ne kadar zevkli ve eğlenceli olsa da CODWarzone subredditinde paylaşılan bir videoya göre Verdansk'ın 1984'teki halini gözelr önüne seren harita oyuncuları oyundan tamamen uzaklaştırabilecek bir hatayı içeriyor.

Reddit'teki JustThatOneGuy isimli kullanıcının paylaşmış olduğu videoda oyuncunun çatışma esnasında nereden geldiği belli olmayan kurşunlara maruz kaldığı görülüyor. Ateş eden kişi, oyuncuyu sağına ve soluna bakmasına fırsat dahi tanımadan öldürüyor. Öldükten sonra izleme moduna geçen oyuncu, kendisine ateş edenin haritanın üzerinde değil altında olduğunu görüyor.

Yeni haritadaki hata, yukarıda yer alan videodan da görebileceğiniz üzere oyuncuların haritanın altından haritanın üzerindeki oyunculara ateş edebilmesini sağlıyor ve tahmin edebileceğiniz gibi haritanın altındaki oyuncu haritanın üstündeki oyuncuyu görüp öldürebilirken haritanın üzerindeki oyuncu haritanın altındaki oyuncuyu göremiyor ve öldüremiyor.

Bu hata, Raven Software'in kreatif direktörü Amos Hodge'ın Warzone'da hile kullanların geliştiriciler üzerindeki etkisinden bahsetmesinden yalnızca birkaç gün sonra ortaya çıktı. Hodge, konu ile ilgili açıklamasında şikayet etme aracının olduğunu, kendilerine gelen şikayetlere göre hile yapanları yasakladığını söyledi.

Açıklamasında ayrıca video oyununa eklenen yeni içeriğe ve ona verilen emeğe değinen Hodge, şimdiye kadar yaptıkları en iyi işlerden birinin hileciler tarafından mahvedilmesinden çok rahatsız olduklarını belirtti ve hilecilerle ilgilenen ekibin daha huzurlu bir oyun ortamı için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini ifade etti.

Geliştiricilerden şimdiye kadar hata ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi fakat bu oldukça göze çarpan bir sorun olduğu için en kısa süre içerisinde düzeltilmesi için harekete geçilecektir. Verdansk '84 oldukça yeni bir harita olduğundan bu tür hataların olması normal karşılanabilir.