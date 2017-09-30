Call Of Duty: WW2'nin Betası Yayınlandı

Activison’un İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan COD:WW2 oyununun PC için açık betası yayınlandı. Böylelikle oyunu satın almadan önce test etmek isteyen kullanıcılar için büyük bir fırsat doğmuş oldu.

Son çıkardığı oyunlarla bir türlü yüzümüzü güldürmeyi başaramayan Activision, kısa süre önce tekrardan eski yapısına dönme kararı almıştı. BF1’in Birinci Dünya Savaşı'nı konu alması üzerine COD WW2’de İkinci Dünya Savaşı'na yönelen Activision, oyunun açık betasını dün gece itibarıyla oyunculara sundu.

Steam üzerinden sunulan oyun ortalama 15GB boyutunda. Şimdilik oyunun sadece multiplayer kısmı oynanabiliyor. Bununla birlikte Activison, Sledgehammer oyunun açık betasını bir gün önceden yayınlayarak, hayranlarına ufak bir sürpriz de yapmış oldu. Ayrıca oluşabilecek bağlantı sorunları ve oyun hataları gibi durumlar için hazırda bekleyen yapımcı, “Açık betayla ilgili bir sorununuz veya öneriniz varsa hemen bizimle iletişime geçin” açıklamasını yaptı.

Son olarak açık betayı indirmeden önce oyunun PC gereksinimlerine bir göz atmakta fayda var:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit veya sonrası

İşlemci: Intel® Core™ i3 3225 veya dengi

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB boş alan

Ekran kartı: NVIDIA® GeForce® GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon™ HD 7850 @ 2GB veya daha iyisi

DirectX: Version 11.0 compatible uyumlu ekran kartı

İnternet: Genişbant internet bağlantısı

Oyunu aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.