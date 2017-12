Call of Duty: WW2'nin İlk DLC Paketi Ortaya Çıktı

Activision, yaptığı açıklamayla Call of Duty: WWII için yayınlanması planlanan bir dizi içerik paketinin ilki olan The Resistance’ı duyurdu. Oyuna üç yeni harita, War Mode ve Nazi temalı zombi modunun The Darkest Shore adı verilen yeni bölümünü getirecek olan paketin detayları oyuncularla paylaşıldı.

The Resistance paketinde Anthropoid, Occupation ve Valkyrie olmak üzere üç haritanın olacağının altını çizen Activision, haritalara dair bilgileri paylaştı. Anthropoid haritasının 1942 yılında üst düzey Nazi subaylarına Prag’da yapılması planlanan suikastı konu aldığını söyleyen şirket, haritanın su yolları, uzun geçitler ve diğer doğal engellerle oldukça büyük olduğunu aktardı. Bununla birlikte Anthropoid haritasının keskin nişancıların yeni favorisi olacağı söylenenler arasında yer aldı. Bir diğer harita olan Valkyrie’nin Hitler’in Kurt İni olarak da bilinen Doğu Cephesi Karargahı’nda geçtiğini belirten yapımcılar, Valkyrie’yi orta büyüklükte bir harita olarak tanımladılar. Valkyrie’nin en önemli özelliğinin ise orta koridoru olduğunu söylediler. Call of Duty'nin yapımcı stüdyosu, son harita olan Occupation'ın ise Call of Duty: Modern Warfare 3 Resistance’da yer alan haritanın aynısı olduğu açıkladı.

War Mode ile birlikte direniş kuvvetlerine bir tren yolcuğu sırasında yardım ettiğimizi aktaran Activision, oyuncuların bir kısmının merakla beklediği pakete dair detaylı bilgilerin yer aldığı bir video da yayınladı.