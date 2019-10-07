Call of Duty: WWII, Crash Bandicoot ve Spyro Üçlemesi Humble Monthly ile Ücretsiz

Bildiğiniz gibi Humble Bundle, ücretli abonelik servisi Humble Monthly ile oyunculara ücretsiz oyunlardan oluşan paketler sunuyor. Aylık olarak sunulan bu paketlerde çoğu zaman kaliteli oyunlar karşımıza çıkıyor. Bu ay da bir benzeri yaşanacakmış gibi görünüyor. En azından bu haberimizde yer verdiğimiz ilk üç oyun bunun habercisi oldu. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Call of Duty: WWII ve Spyro Reignited Trilogy oyunlarına ne dersiniz?

Humble Monthly üzerinden her ay sunulan paketlerin içinde belirli sayıda oyun oluyor. Bu oyunların sayıları genelinde on civarı oluyor ve Xbox Game Pass servisinde uygulanan yöntem gibi iki parti halinde oyunculara sunuluyor. Bu bağlamda ikinci parti ay sonuna doğru ortaya çıkacak.

İlk üç oyunun oldukça iddialı yapımlar olduklarına ve hatta Spyro Reignited Trilogy, 3 Eylül 2019 tarihinde çıkmış olmasına rağmen ertesi ay abonelere sunulduğuna göre, kapanışı en az bunlar kadar bomba oyunlarla yapacakmışız gibi görünüyor. Tabii ki aksi bir durumun karşımıza çıkması da muhtemel. Ne çıkarsa bahtımıza diyelim. Bu arada, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Call of Duty: WWII ve Spyro Reignited Trilogy oyunlarının toplam bedelinin yaklaşık 540 TL olduğunu ve her üç oyuna da aboneliğiniz kapsamında yuvarlak hesap 70 TL gibi bir fiyata sahip olabileceğinizi şimdiden bildirelim. Sizce de muazzam bir fırsat değil mi?

Bahsi geçen oyunları Steam hesabınıza tanımlamanız durumunda daimi olarak sizin olacaklar. Humble Monthly sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Öte yandan, eğer yeni abone olacaksanız altmış civarı oyunun bulunduğu Humble Trove kütüphanesinin de sizi beklediğini söyleyelim.