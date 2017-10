Call of Duty WWII Final Sistem Gereksinimleri Açıklandı, Oyun Ön Yüklemeye Açıldı

Call of Duty WWII belki de bu senenin en heyecanla beklenen FPS oyunu. Call of Duty WWII'nin geliştiricisi Sledgehammer Games, oyunun çıkışına sayılı günler kala Call of Duty WWII sistem gereksinimleri üzerinde güncellemöe yaptı. Bunun yanısıra Steam üzerinden oyuna ön sipariş veren oyuncular oyunu indirmeye şimdiden başlayabiliyorlar.

Sledgehammer Games'in listelediği final Call of Duty WWII sistem gereksinimleri şu şekilde:

Call of Duty WWII Minimum Sistem Gereksinimleri:

- 64 bit Windows 7 veya üst versiyonları

- 3.3 GHz Intel Core i3 3225 veya AMD Ryzen 5 1400 işlemci

- 8 GB RAM

- 90 GB boş depolama alanı

- 2 GB Nvidia GeForce GTX 660/GTX 1050 veya 2 GB AMD Radeon HD 7850/AMD RX 550 ekran kartı

- DirectX 11

- DirectX uyumlu ses kartı

Call of Duty WWII Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

- Intel Core i5 2400 veya AMD Ryzen R5 1600X işlemci

- 12 GB RAM

- 90 GB boş depolama alanı

- 6 GB Nvidia GeForce GTX 1060/GTX 970 veya AMD Radeon R9 390/AMD RX 580 ekran kartı

- DirectX 11

- DirectX uyumlu ses kartı

Ortalamanın biraz üzerindeki sistem gereksinimlerine sahip Call of Duty WWII, 3 Kasım tarihinde resmi olarak çıkış yapıyor. Oyunun özlenen 2. Dünya Savaşı deneyimini bize yaşatıp yaşatmayacağını bu tarihte göreceğiz.