Call of Duty: WWII, Haziran Ayının İlk PlayStation Plus Oyunu Oldu

Sony Interactive Entertainment bugün bizlere bir sürpriz yaparak Haziran ayının ilk PlayStation Plus oyununun duyurusunu yaptı. Kütüphanenizde Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII oyununa bir yer ayırın.

PlayStation Plus, geçtiğimiz nesilde faaliyete geçmişti. Bu nesille birlikte çevrimiçi oyun oynamak için zorunluluk haline gelen ücretli servis, son dönemde üst üste birçok kaliteli AAA oyunu oyuncular ile buluşturması ve indirim dönemlerinde büyük avantaj sağlaması ile her geçen gün daha fazla PlayStation 4 kullanıcısı tarafından tercih edilir olmuştu. Haziran ayıyla birlikte yeni aboneler kazanılmaya devam edilecekmiş gibi görünüyor.

Call of Duty: WWII, PlayStation Plus'tan Ücretsiz İndirilecek!

Normalde yeni PlayStation Plus oyunlarının duyurusunun Çarşamba günü yapılması bekleniyordu. Ancak Japon teknoloji bizlere iki güzel sürpriz birden yaptı. Bu sürprizlerden bir tanesi ilk oyunun duyurusunun yapılmasıyken, diğeri ise indirmek için önümüzdeki haftayı beklemeyecek olmamız. Haziran ayında ücretli abonelik servisi üzerinden indirebileceğiniz ilk oyun, 2017 yılında çıkan Call of Duty: WWII olacak.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.



We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq — PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020

Call of Duty: WWII

Adından da anlayabileceğiniz üzerine bizi İkinci Dünya Savaşı dönemine götürecek olan Call of Duty: WWII oyununda, senaryo olarak Avrupa sahnesine çıkartacak. Normandiya Çıkarması ile başlayan ve Paris şehrinin kurtulmasıyla biten tarihi Overlord Harekatı sırasında, 1inci Piyade Tümeni içindeki bir manganın (1st Infantry Division) Batı Cephesi üzerindeki savaşını göreceğiz. Karakteriniz ise Ronald "Red" Daniels olacak.

Call of Duty: WWII beraberinde Create-A-Class yerine Divisions ve oyuncuların birbirleri ile etkileşime girebildikleri Headquarters sistemlerini sunmuştu. Oyuncular Headquarters sisteminde mini oyunlara katılabildikleri gibi birlikte görevlere çıkabiliyorlardı.

Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Call of Duty: WWII oyununu bugün itibarıyla konsolunuza indirebileceksiniz.

Şu an için diğer ücretsiz oyunun hangisi olduğuna dair bir ipucu verilmiş değil. Ancak Birleşik Krallık PlayStation mağazası üzerinde Marvel's Spider-Man, geçici bir süreliğine PlayStation Plus logosu ile listelenmişti. Henüz Sony Interactive Entertainment ve Insomniac Games tarafından bir açıklama getirilmiş değil. Bekleyip, göreceğiz.