Call of Duty: WWII, Haziran Ayının İlk PlayStation Plus Oyunu Oldu

Sony Interactive Entertainment bugün bizlere bir sürpriz yaparak Haziran ayının ilk PlayStation Plus oyununun duyurusunu yaptı. Kütüphanenizde Sledgehammer Games tarafından geliştirilen Call of Duty: WWII oyununa bir yer ayırın.

PlayStation Plus, geçtiğimiz nesilde faaliyete geçmişti. Bu nesille birlikte çevrimiçi oyun oynamak için zorunluluk haline gelen ücretli servis, son dönemde üst üste birçok kaliteli AAA oyunu oyuncular ile buluşturması ve indirim dönemlerinde büyük avantaj sağlaması ile her geçen gün daha fazla PlayStation 4 kullanıcısı tarafından tercih edilir olmuştu. Haziran ayıyla birlikte yeni aboneler kazanılmaya devam edilecekmiş gibi görünüyor.

Normalde yeni PlayStation Plus oyunlarının duyurusunun Çarşamba günü yapılması bekleniyordu. Ancak Japon teknoloji bizlere iki güzel sürpriz birden yaptı. Bu sürprizlerden bir tanesi ilk oyunun duyurusunun yapılmasıyken, diğeri ise indirmek için önümüzdeki haftayı beklemeyecek olmamız. Haziran ayında ücretli abonelik servisi üzerinden indirebileceğiniz ilk oyun, 2017 yılında çıkan Call of Duty: WWII olacak.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.



We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq