'Call of Duty' Yüzünden Masum Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Ohio eyaletinde Call of Duty oynarken tartıştığı arkadaşından intikam almak isteyen bir genç, polise sahte bir ihbarda bulundu. Sahte ihbar nedeniyle masum bir kişinin ölümüne sebep olan 19 yaşındaki gence hapis cezası verildi.

28 Aralık 2017 tarihinde 19 yaşındaki Tyler Bariss ve Casey Viner, silahlı aksiyon oyunu Call of Duty oynarken Shane Gaskill adlı arkadaşlarıyla tartıştılar.

Daha sonra Bariss, polisi arayarak "Babasını vurduğunu ve ailenin diğer üyelerini de rehin aldığını" söyledi. Ancak Bariss, polise Shane’in adresini vermek yerine yanlışlıkla oyunla hiçbir ilgisi olmayan Andrew Finch adlı bir kişinin adresini verdi.

Bunun üzerine özel timler, verilen adrese bir baskın düzenledi. 28 yaşındaki iki çocuk babası Finch, operasyon sırasında elini beline götürdüğü gerekçesiyle polisler tarafından vurularak hayatını kaybetti.

911’i arayan kişinin Gaskill olduğu tespit edildi ve mahkeme gence 20 yıl hapis cezası verdi. Casey Viner da aynı davada Gaskill'e suç ortaklığı yapmak ve adaleti engellemekten suçlu bulundu ve o da hapis cezası aldı.

Ayrıca mahkeme, Casey Viner’ın hapisten çıktıktan sonra iki yıl süreyle bilgisayar oyunu oynamasını da yasakladı. Duruşmada 'çok üzgün' olduğunu ifade eden Casey, böyle bir şeyin yaşanabileceğini tahmin etmediklerini söyledi.