Call of Duty Zombies Yeni Harita Tanıtıldı (Video)

Call of Duty Zombies yeni harita için tanıtım videosu yayımlandı. Tanıtım videosu, CoD: Black Ops Cold War'un zombi moduna getirilecek yeni haritaya ilk ve ayrıntılı bir bakış atma fırsatı tanıyor. Mauer Der Toten olarak adlandırılan yeni harita oldukça özenerek hazırlanmış gibi görünüyor.

Call of Duty Zombies Yeni Harita Neler Sunuyor?

Call of Duty: Black Ops Cold War için geliştirilen popüler zombi modunu oynayanlar, yeni harita tanıtımı videosu yayımlandıktan sonra kendilerini heyecanlanmaktan alıkoyamadı. Mauer Der Toten haritasının tanıtıldığı video, zombilerden oluşan bir ordunun saldırısına uğramış Berlin'de geçiyor. Oyuncuların ise şehri zombi istilasından kurtarmak için elinden gelenin her zaman en fazlasını yapması gerekiyor.

Oyuna eklenecek yeni zombi haritasının sezon ortası güncellemesinin bir parçası olarak 15 Temmuz 2021 tarihinde ücretsiz bir güncelleme olarak oyuncularla buluşturulması planlanıyor.

Zombi modu, 2009'de Call of Duty: World at War'un piyasaya sürülmesinden bu yana bütün Call of Duty oyuncularının deneyiminin önemli bir parçası olmaya devam ediyor. Oyun modu, serinin son oyunlarına doğru sadece bir zombi modu olmaktan ziyade çok oyunculu battle royale oyunları ile iç içe geçmiş bir oyun moduna dönüştü.

Yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşturulacak sezon ortası güncellemesi de yeni bir tanıtım videosunun ortaya çıkmasına katkı sağladı. Call of Duty'nin resmi YouTube kanalında yayımlanan video, oyuncuların zombiler tarafından istila edilmiş bir Berlin'de olduğunu gösteriyor. Çoğu zombinin üzerinde Nazi Almanyası döneminden kalmış üniformalar bulunuyor. Bu üniformalar World at War'da da yer alıyordu. "Nazi Zombileri" olarak adlandırılan zombiler belli ki geri dönüyor.

Fragmanda öne çıkan ögeler içerisinde robotlar da bulunuyor. Bunun haricinde harita oldukça büyük görünüyor. Bu, oyuncuların zombilerden kaçmak için oldukça çok şansı olduğu anlamına geliyor.

Mauer Der Toten adlı harita, Call of Duty: Black Ops Cold War'un zombi modunu oynayan oyuncuları oldukça heyecanlandırmış gibi görünüyor. Haritanın çıkacağı tarihi iple çeken oyuncular şimdiden harita ile ilgili heyecanını doğrudan yansıtan paylaşımlar yapmaya başladı. Sezon ortası güncelleme eğer herhangi bir aksaklık olmazsa 15 Temmuz 2021'de çıkacak ve harita da oyuncularla buluşmuş olacak.