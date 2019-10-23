Call of Juarez: Gunslinger, Bu Hafta Switch için Duyurulabilir

Üçüncü parti yelpazesi zaman geçtikte genişlemeye devam eden Switch için bir oyun daha yola çıktı. Bu ay içerisinde ESRB tarafından derecelendirilmiş olan Call of Juarez: Gunslinger, Perşembe günü Switch için duyurulabilir.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı itibarıyla serinin haklarını Ubisoft'tan satın alan Techland Publishing, gazetecilere bir tanıtım kartpostalı göndermiş. Kartpostalın üzerinde de 24 Ekim 2019 Perşembe günü TSİ 22:00 sıralarını işaret eden bir tarih notu varmış. Ama işin ilginç yanı bu değil. İlginç olan yanı, kartpostalın üzerinde elindeki Switch konsolunda Call of Juarez: Gunslinger oynayan bir silahlı soyguncunun görünüyor olması. Bir diğer deyişle, oyunun Nintendo konsolu için duyurulacağı artık neredeyse kesinleşti diyebiliriz. Tek yapmamız gereken beklemek olacak.

Bahsi geçen kartpostala aşağıdan bakabilirsiniz.

Call of Juarez: Gunslinger konusu

2013 yılının Mayıs ayında PlayStation 3, PC ve Xbox 360 için satışa sunulmuş olan oyunun hikayesi, Silas Greaves isimli bir ödül avcısının etrafında dönüyor. Vahşi Batı'nın en meşhur haydutları Billy the Kid, Pat Garrett ve Jesse James üçlüsünün izinden gideceğimiz ve bu efsanelerin daha önceden anlatılmamış hikayelerini dinleyeceğimiz Call of Juarez: Gunslinger, insanlık ile efsanenin birbirine karıştığı destansı senaryosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.